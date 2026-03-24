Logo
Large banner

Флорида је од данас центар консалтинга: Pollies 26 окупио око хиљаду учесника

АТВ

АТВ

24.03.2026

21:59

Коментари:

0
Полис конференција
Фото: ААПЦ

Око хиљаду појединаца, али и компанија узело је учешће на овогодишњој конференцији "Pollies" на Флориди.

Конференцију организује Америчко удружење политичких консултаната с циљем да повеже професионалце у вођењу комуникација.

Она хиљадама учесника из цијелог свијета, међу којима су ове године и представници АТВ-а, нуди могућност да препознају достигнућа и подстакну сарадњу међу водећим политичким умовима.

ААРЦ путем ове конференције подстиче професионални напредак, промовише етичке стандарде, те пружа менторство и заступање како би унаприједило будућност индустрије, руковођења и лидерства.

Централни дио догађаја је додјела награда "Поли", које се додјељују за најефикасније политичке рекламе и кампање у тој години.

Поред награда, конференција пружа значајну прилику политичким консултантима, стратезима и стручњацима за кампање да се повежу једни са другима, размијене идеје и уче од својих колега.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Срушио се авион у Колумбији

Свијет

Најмање 69 погинулих у паду војног авиона

2 ч

0
Трамп жели договор Путина и Зеленског прије избора у САД

Свијет

Трамп жели договор Путина и Зеленског прије избора у САД

3 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Побиједили смо у рату против Ирана

3 ч

1
СБ УН расправља о заштити пловидбе кроз Ормуски мореуз

Свијет

СБ УН расправља о заштити пловидбе кроз Ормуски мореуз

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Српски коментатор остао у невјерици због Модрића: "Молим те, понови то"

22

59

Станија и Митровић објавили заједничку фотку: Открили разлог

22

52

БиХ све више извози јаја: Ево гд‌је их највише продаје

22

49

Опет пуцњава у БиХ: Нападач се није добро провео

22

45

Јаје као природно ђубриво: Закопајте га у земљу за бољи принос

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner