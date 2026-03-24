Флорида је од данас центар консалтинга: Pollies 26 окупио око хиљаду учесника

Аутор:АТВ
24.03.2026
21:59
Коментари:0
Око хиљаду појединаца, али и компанија узело је учешће на овогодишњој конференцији "Pollies" на Флориди.
Конференцију организује Америчко удружење политичких консултаната с циљем да повеже професионалце у вођењу комуникација.
Она хиљадама учесника из цијелог свијета, међу којима су ове године и представници АТВ-а, нуди могућност да препознају достигнућа и подстакну сарадњу међу водећим политичким умовима.
ААРЦ путем ове конференције подстиче професионални напредак, промовише етичке стандарде, те пружа менторство и заступање како би унаприједило будућност индустрије, руковођења и лидерства.
Централни дио догађаја је додјела награда "Поли", које се додјељују за најефикасније политичке рекламе и кампање у тој години.
Поред награда, конференција пружа значајну прилику политичким консултантима, стратезима и стручњацима за кампање да се повежу једни са другима, размијене идеје и уче од својих колега.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
01
22
59
22
52
22
49
22
45
Тренутно на програму