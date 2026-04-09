У судару тешко повријеђен мотоциклиста из Лакташа

Мотоциклиста С. Ђ. из Лакташа тешко је повријеђен у судару са аутомобилом у мјесту Довићи у Лакташима.
Повријеђени мотоциклиста збринут је на Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци, саопштено је из ПУ Бањалука.
У саобраћајној незгоди, која се догодила синоћ око 19.30 часова, учествовали су мотоцикл "сузуки" и путничко возило "пежо", којим је управљало лице Љ. Б. из Лакташа.
