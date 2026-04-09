Због нелегалне препродаје аута реаговала полиција, поднесен извјештај Тужилаштву

Аутор:Славиша Ђурковић
Зворничка полиција поднијела је извјештај ОЈТ Бијељина против В.Н. из овог града због нелегалне препродаје аутомобила.
Он се сумњичи да је починио више кривичних дјела из области привредног криминала.
На терет му се ставља "„Недозвољена трговина“ и „Повреда обавезе вођења трговачких и пословних књига и састављање финансијских извјештаја и њихово фалсификовање или уништавање“
"Лице се сумњичи да је током дужег временског периода, без овлашћења за обављање трговинске дјелатности, набављало робу – путничка моторна возила у већој количини ради даље продаје, а да претходно није прибавило потребне дозволе надлежних органа за обављање трговине овом врстом робе, нити је водило законом прописане трговачке и пословне књиге", саопштено је из полиције.
