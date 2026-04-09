Logo
Large banner

Због нелегалне препродаје аута реаговала полиција, поднесен извјештај Тужилаштву

Аутор:

Славиша Ђурковић
09.04.2026 10:33

Коментари:

1
Илустрација - на фотографији се налази неколико половних аутомобила паркираних на ауто плацу
Фото: Printscreen/Youtube/Gastarbajter

Зворничка полиција поднијела је извјештај ОЈТ Бијељина против В.Н. из овог града због нелегалне препродаје аутомобила.

Он се сумњичи да је починио више кривичних дјела из области привредног криминала.

На терет му се ставља "„Недозвољена трговина“ и „Повреда обавезе вођења трговачких и пословних књига и састављање финансијских извјештаја и њихово фалсификовање или уништавање“

"Лице се сумњичи да је током дужег временског периода, без овлашћења за обављање трговинске дјелатности, набављало робу – путничка моторна возила у већој количини ради даље продаје, а да претходно није прибавило потребне дозволе надлежних органа за обављање трговине овом врстом робе, нити је водило законом прописане трговачке и пословне књиге", саопштено је из полиције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

продаја аута

Зворник

ОЈТ Бијељина

извјештај

Коментари (1)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner