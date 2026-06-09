Хорор у Великој Британији: Суданац покушао жртви одрубити главу

Аутор:АТВ
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Мушкарац за којег се вјерује да је држављанин Судана ухапшен је под сумњом за покушај убиства након бруталног напада ножем у Белфасту. Полиција тврди да је нападач покушао да жртви одруби главу.
Мушкарац у тридесетим годинама и даље се налази у притвору након инцидента који се догодио у сјеверном Белфасту у понедјељак увече.
Снимак који кружи интернетом приказује више особа, међу којима је био и један мушкарац наоружан штапом за херлинг (hurling), традиционални ирски спорт, како се супротстављају наводном нападачу све до доласка полиције, пише Скај њуз (Sky News), а преноси Јутарњи.хр.
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Повријеђени мушкарац задобио је тешке повреде лица, врата и леђа, те је превезен у болницу Ројал Викторија (Royal Victoria), гдје се налази у тешком стању.
Британски премијер Кир Стармер напад је назвао „одвратним” и поручио да „неће бити никакве толеранције према оваквим ужасним призорима насиља на нашим улицама”.
„Моје мисли су прије свега уз жртву, а захваљујем и хитним службама, као и грађанима који су интервенисали”, додао је.
Помоћник начелника полиције Сјеверне Ирске Рајан Хендерсон рекао је да је полиција покренула истрагу настојећи да утврди мотив напада.
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Лидер Конзервативне странке Кеми Баденок рекла је да је „апсолутно ужаснута” нападом.
„Мислим да ће се многи људи поново почети питати: да ли је ова особа неко ко не би требало да буде у нашој земљи? Да ли је било пропуста на нашим границама? Позвала бих полицију да што прије изнесе чињенице како бисмо разјаснили неке ствари”, додала је.
Истрага је још у току, а мотив напада за сада није познат. Полиција и водећи политичари позвали су грађане да не дијеле снимке напада нити да шире дезинформације о инциденту.
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