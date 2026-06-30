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Венецуела: Међу срушеним зградама и хотел са лицима депортованим из Америке

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 11:06

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Венецуела земљотрес 30. јун 2026.
Фото: Tanjug/Miguel Medina/Pool Photo via AP

Међу зградама које су срушене усљед земљотреса у венецуеланској држави Ла Гваира је и хотел у којем су били смјештени држављани Венецуеле депортовани из САД, пише "Еј-Би-Си њуз".

У извјештају се наводи да се у хотелу налазило више од 100 лица и да су у хотел стигли на дан разорних земљотреса.

Сродници депортованих кажу да су они били смјештени у хотелу "Сантуарио ла Љанада".

Земљотреси магнитуде 7,2 и 7,5 степени по Рихтеровој скали догодили су се у Венецуели у сриједу, 24. јуна. Према најновијим подацима, у земљотресима је погинуло 1.719 људи., преноси Срна.

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Тагови :

Земљотрес Венецуела

порушене зграде

Рушевине

Рихтерова скала

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