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Кеико Фуџимори је нова предсједница Перуа

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 09:05

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нова предсједница Перуа
Фото: Tanjug/AP Photo/Martin Mejia

Национална канцеларија за изборне процесе Перуа саопштила је да је Кеико Фуџимори (51), лидерка странке Снага народа (Фуерза популар), нова предсједница те земље.

Канцеларија за изборне процесе је резултате саопштила након што је завршила пребројавање 100 одсто гласачких листића у другом кругу предсједничких избора.

Према званичним подацима, Фуџимори је освојила 50,1 одсто важећих листића, односно 9,2 милиона гласова, чиме је тијесно побједила кандидата странке Заједно за Перу Роберта Санчеза, који је освојио гласове 9,1 милиона Перуанаца или 49,8 одсто.

Фуџимори је у другом кругу избора побиједила са 49.600 гласова разлике.

Изборне власти одбиле су све жалбе опозиције.

Акредативе ће примити 15. јула, а на дружност ће ступити 28. јула.

Фуџимори је ћерка Алберта Фуџиморија, бившег предсједника те земље Алберта Фуџиморија, преноси РТС

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Тагови :

Кеико Фуџимори

Перу

странка Снага народа

гласање

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