Кеико Фуџимори је нова предсједница Перуа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Национална канцеларија за изборне процесе Перуа саопштила је да је Кеико Фуџимори (51), лидерка странке Снага народа (Фуерза популар), нова предсједница те земље.
Канцеларија за изборне процесе је резултате саопштила након што је завршила пребројавање 100 одсто гласачких листића у другом кругу предсједничких избора.
Према званичним подацима, Фуџимори је освојила 50,1 одсто важећих листића, односно 9,2 милиона гласова, чиме је тијесно побједила кандидата странке Заједно за Перу Роберта Санчеза, који је освојио гласове 9,1 милиона Перуанаца или 49,8 одсто.
Фуџимори је у другом кругу избора побиједила са 49.600 гласова разлике.
Изборне власти одбиле су све жалбе опозиције.
Акредативе ће примити 15. јула, а на дружност ће ступити 28. јула.
Фуџимори је ћерка Алберта Фуџиморија, бившег предсједника те земље Алберта Фуџиморија, преноси РТС
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
12
41
12
36
12
35
12
32
12
31
Тренутно на програму