Филип Ковачевић (52) погинуо у паду авиона у Француској

Аутор:АТВ редакција
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Међу 11 особа које су погинуле у стравичној авионској несрећи у мјесту Томблен, у близини Нансија у Француској, био је и искусни инструктор падобранства Филип Ковачевић (52).
Искусни инструктор је иза себе имао чак 6.800 скокова падобраном и више од двије деценије искуства у овом спорту.
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Падобранци и медицинске сестре погинули у паду авиона
Како преноси француски лист Л'Ест Рéпублицаин, у несрећи су живот изгубили пилот, пет инструктора падобранства и пет полазника који су тог дана требало да изведу своје прве скокове.
Филип Ковачевић живио је у Кингерсхајму у Алзасу. Некадашњи запослени компаније ПСА у Милузу, радио је као подизвођач за Веолију, а од 2007. године био је лиценцирани инструктор падобранства. Током каријере остварио је око 6.800 скокова, а 2019. године освојио је бронзану медаљу на Првенству Француске у дисциплини управљање падобранском куполом, одржаном у Орлеану.
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Годинама је био члан падобранске школе у Безансону и важио је за једног од најискуснијих инструктора у француској падобранској заједници.
Поред Ковачевића, међу погинулим инструкторима били су Дејви Телије (53), професионални ватрогасац из департмана Вар, Ентони Планшон, инструктор падобранства и пилот Регионалног центра за обуку падобранаца у Стразбуру, Пјер Грабер и Алберик Мулес (33), директор компаније Вертицал Аддицт.
Међу страдалим полазницима били су Синтија Вали (49), медицинска сестра у операционој сали, Дамијен Ђаковели, медицински техничар из Нансија, и Јусеф Ел Идриси (48), рачуновођа из Томблена.
Несрећа се догодила у недјељу, а према првим информацијама, нико од 11 људи који су се налазили у њемачком авиону типа Пилатус није преживио. Француске власти покренуле су истрагу како би утврдиле узрок пада летјелице, која се сматра најсмртоноснијом несрећом лаког авиона у Француској.
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