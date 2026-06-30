Тешка несрећа, повријеђено седам камионџија: Експлодирала плинска боца док су припремали оброк

Аутор:АТВ редакција
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Седам држављана Србије повријеђено је у експлозији плинске боце која се догодила у суботу, 27. јуна, на простору аеродрома у Хершингу код Линца у Аустрији.
Према наводима аустријских медија, повријеђени су возачи камиона из Србије који су у приколици припремали оброк.
Несрећа се догодила око 15.20 часова, када је су возачи из Србије користили плинску боцу за кување. Из за сада неутврђеног разлога боца је изненада експлодирала, а у експлозији је повријеђено седам особа.
Један од очевидаца био је 53-годишњи држављанин Србије, који је одмах након експлозије притекао у помоћ повријеђеним колегама. Како преносе медији, управо он је започео акцију спасавања и пружао прву помоћ до доласка хитних служби.
Најтеже су повријеђени 41-годишњи возач и његов 54-годишњи колега, који су задобили тешке повреде. Обојица су хеликоптером превезена у Општу болницу у Бечу.
Преосталих пет повријеђених мушкараца збринуто је у болницама у Линцу и Велсу.
Полиција је покренула истрагу како би утврдила тачан узрок експлозије, преноси Мондо.
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