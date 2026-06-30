Logo

Левандовски има нови клуб

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 09:36

Коментари:

0
Роберт Левандовски из Барселоне, десно, слави са саиграчем Ламином Јамалом након што је постигао пети гол за свој тим током осмине финала Лиге шампиона, реванш утакмице фудбалске утакмице између ФК Барселоне и ФК Њукасл Јунајтед у Барселони, Шпанија, у среду, 18. марта 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Joan Monfort

Роберт Левандовски завршио је европску каријеру и постао је нови члан МЛС Чикаго Фајер.

Левендовски је завршио своје путовање у Барселони, а својим квалитетом и знањем биће од велике помоћи члану МЛС-а који овим потезом потврђује велике амбиције.

На терен би требало да изађе први пут 16. јула у мечу против Ванкувера.

Искусни нападач у својој каријери, поред Барселоне, играо је за Борусију Дортмунд и Бајерн из Минхена од значајнијих клубова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Роберт Левандовски

МЛС

Чикаго Фајер

Коментари (0)

Више из рубрике

Хероји сензације Парагваја: "Тешко је објаснити овај осјећај"

Фудбал

Хероји сензације Парагваја: "Тешко је објаснити овај осјећај"

5 ч

0
Њемачка СП 2026.

Фудбал

Њемачка ово никада у историји није доживјела!

5 ч

2
Какав шок! Парагвај избацио Њемачку

Фудбал

Какав шок! Парагвај избацио Њемачку

5 ч

0
Мароко СП 2026.

Фудбал

Није могло драматичније – Мароко избацио Холандију послије пенала!

6 ч

0

  • Најновије

12

41

Са дневног реда скинуте измјене Кривичног закона којима се кажњава величање усташтва

12

36

Вулић: Апсолутна подршка Клуба СНСД-а српском члану Предсједништва БиХ

12

35

Нестала Миа Ракић (9) у Њемачкој

12

32

Шта се дешава са вашом кожом када изгорите на сунцу? Ево зашто настају црвенило, пликови и љуштење

12

31

Носио слике Младића и Караџића: Потврђена пресуда против Миодрага Малића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима