Левандовски има нови клуб

Аутор:АТВ редакција
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Роберт Левандовски завршио је европску каријеру и постао је нови члан МЛС Чикаго Фајер.
Левендовски је завршио своје путовање у Барселони, а својим квалитетом и знањем биће од велике помоћи члану МЛС-а који овим потезом потврђује велике амбиције.
На терен би требало да изађе први пут 16. јула у мечу против Ванкувера.
Искусни нападач у својој каријери, поред Барселоне, играо је за Борусију Дортмунд и Бајерн из Минхена од значајнијих клубова.
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