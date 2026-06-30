Њемачка ово никада у историји није доживјела!

Аутор:АТВ редакција
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У драматичном мечу осмине финала Свјетског првенства фудбалска репрезентација Парагваја елиминисала је Њемачку послије извођења једанаестераца и приредила једно од највећих изненађења турнира.
Али, у исто вријеме је и прекинула историјски низ "панцера", који до сада никада нису изгубили пенал-серију на Мундијалима.
Послије 120 минута игре резултат је био 1:1, а одлука је пала са бијеле тачке. Након пет серија било је 3:3, пошто су за Немачку промашили Каи Хаверц и Ник Волтемаде, док су на другој страни непрецизни били Антонио Санабрија и Фабиан Балбуена.
Пресудан тренутак догодио се у шестој серији, када је штопер Немачке Јонатан Тах пребацио гол, а Антонио Канале потом погодио за коначних 5:4 и велико славље Парагваја, који је изборио пласман у четвртфинале, где ће играти против побједника дуела Француска – Шведска.
Пораз од Парагваја означио је крај јединственог њемачког рекорда на свјетским првенствима. Наиме, Њемачка до овог меча никада у историји није изгубила извођење једанаестераца на Мундијалу.
Прије овог сусрета, Њемци су славили у сва четири претходна распуцавања на Свјетским првенствима – 1982, 1986, 1990. и 2006. године.
У тим дуелима извели су укупно 18 пенала и промашили само један, још 1982. против Француске.
Са друге стране, Парагвај је други пут у историји рјешавао меч на Свјетском првенству послије једанаестераца. Први пут то је учинио 2010. године, када је био успјешнији од Јапана.
Када се урачунају и европска првенства, Њемачка је до сада само једном изгубила пенал-серију на великим такмичењима – у финалу Европског првенства 1976. године против Чехословачке.
Након тога је добила наредна два распуцавања на континенталним шампионатима, све до историјског пораза од Парагваја на Мундијалу, преноси РТС
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