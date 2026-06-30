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Исплаћена плата за 1.650 запослених у Жељезницама Српске

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 12:12

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Локомотива Жељезница Републике Српске
Фото: АТВ

"Жељезнице Републике Српске" уплатиле су јутрос личне дохотке за укупно 1.650 запослених, поручено је из управе тог предузећа.

Како су навели лична примања у бруто износу за мјесец мај радницима "Жељезница" уплаћена су у законски предвиђеном року.

Обећања прекршена

Из Самосталног синдиката саобраћајно-транспортне дјелатности поручили су да је плата, према обећањима управе, требала бити исплаћена јуче, 29. јуна.

Радници "Жељезница РС" огорчени су јер управа овог предузећа већ дуже вријеме посљедњи дан у текућем мјесецу исплаћују плату за претходни. Раније је плата запосленима исплаћивана обично 15. у мјесецу за претходни мјесец.

Довољно новца за плате

Народна скупштина Републике Српске недавно је усвојила ребаланс републичког буџета, а према којем су субвенције за "Жељезнице РС" повећане за чак 35 милиона марака.

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Тим повећањем укупне субвенције за ово предузеће достигле су цифру од 45 милиона марака за ову годину. Разлог за овакву интервенцију је, како су надлежни већ раније појаснили, значајан пад прихода "Жељезница" због обуставе транспорта сировина, а додатна средства ће бити искориштена за исплату бруто плата радницима до краја 2026. године.

(Глас Српске)

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Тагови :

Жељезнице Републике Српске

Плата

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