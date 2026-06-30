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Температура не опада! И данас 40 степени, а очекују се и пљускови

30.06.2026 08:33

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Сунце, лијепо вријеме
Фото: pexels/Tuğba

У првом дијелу дана претежно сунчано и вруће. Од средине дана и током поподнева доћи ће до развоја облака од запада ка југу и југоистоку који ће донијети повремене локалне пљускове са грмљавином.

Пљускови понегдје могу бити и израженији уз јак вјетар и појаву града понегдје. Увече и наредне ноћи краткотрајни пљускови су могући и понегдје на истоку.

Вјетар слаб до умјерен источни и сјевероисточни, у зонама пљускова повремено јак.  

Максимална температура ваздуха од 34°С на западу до 40°С на истоку, у вишим предјелима од 28°С, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

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