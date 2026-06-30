Данас састанак владајуће коалиције у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци ће данас бити одржан састанак предсједника странака владајуће коалиције у Републици Српској.
Састанак је заказан у 14.00 часова у просторијама Секретаријата СНСД-а, саопштено је из ове странке.
Конференција за новинаре планирана је у 14.30 часова, преноси Срна.
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