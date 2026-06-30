Стање на пожаришту у Поповом пољу стабилно, један крак пожара и даље активан

Аутор:АТВ редакција
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Стање на пожаришту у Поповом пољу тренутно је стабилно, потврдио је за АТВ командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње, Дејан Кашиковић.
Како је навео, током јутра обављен је обилазак пожаришта, а крак пожара који се ширио према Грмљанима у потпуности је угашен.
С друге стране, крак пожара према Бобанским Раптима и даље је активан, али је под сталним надзором ватрогасних екипа како би се спријечило његово даље ширење.
„Јутрос смо обишли пожариште у Поповом пољу. Стање је тренутно стабилно. Крак пожара према Грмљанима је угашен, док је крак према Бобанским Раптима и даље активан, али је под сталним надзором како би се спријечило његово даље ширење. Настављамо пратити ситуацију и спремни смо да реагујемо уколико дође до промјене“, рекао је Кашиковић за АТВ.
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