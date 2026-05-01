Био је четврти на свијету: Још један сјајан тенисер иде у пензију

Јапански тенисер Кеи Нишикори објавио је да ће се повући на крају 2026. године.
Овај 36-годишњак имао је рекордан пласман својевремено, када је био четврти на АТП листи. Освојио је бронзу на Олимпијским играма у Рију 2016, а има и финале Гренд слема, УС опена 2014, када је јачи био Марин Чилић. Сада је пао на 464. мјесто због разних повреда посљедњих година.
"Волио бих да могу да наставим каријеру. Ипак, осврћући се на све до сад, могу поносно да кажем да сам дао све од себе. Заиста сам срећан што сам прошао овај пут", написао је Нишикори између осталог.
Нишикори је започео каријеру 2007, освојио је 12 АТП титула, а тренутно се такмичи на челенџерима. Посљедњи пут АТП турнир је играо у Синсинатију у августу 2025. године. Једна од најзначајнијих побједа била му је у полуфиналу УС опена 2014. над Новаком Ђоковићем,
