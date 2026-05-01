Био је четврти на свијету: Још један сјајан тенисер иде у пензију

01.05.2026 13:38

Фото: Pixabay

Јапански тенисер Кеи Нишикори објавио је да ће се повући на крају 2026. године.

Овај 36-годишњак имао је рекордан пласман својевремено, када је био четврти на АТП листи. Освојио је бронзу на Олимпијским играма у Рију 2016, а има и финале Гренд слема, УС опена 2014, када је јачи био Марин Чилић. Сада је пао на 464. мјесто због разних повреда посљедњих година.

"Волио бих да могу да наставим каријеру. Ипак, осврћући се на све до сад, могу поносно да кажем да сам дао све од себе. Заиста сам срећан што сам прошао овај пут", написао је Нишикори између осталог.

Никола Јокић

Кошарка

Да ли Никола Јокић остаје у Денверу?

Нишикори је започео каријеру 2007, освојио је 12 АТП титула, а тренутно се такмичи на челенџерима. Посљедњи пут АТП турнир је играо у Синсинатију у августу 2025. године. Једна од најзначајнијих побједа била му је у полуфиналу УС опена 2014. над Новаком Ђоковићем,

Више из рубрике

Недић у четвртфиналу "челенџера" у Казахстану

Тенис

Недић у четвртфиналу "челенџера" у Казахстану

1 д

0
Сабаленка у финалу Аустралијан опена

Тенис

Шок у Мадриду: Сабаленка просула шест меч лопти

2 д

0
Синер се приближио Ђоковићевом рекорду

Тенис

Синер се приближио Ђоковићевом рекорду

2 д

0
Бањалучанка најбоља у Загребу: Касијана Маркићевић осваја регион

Тенис

Бањалучанка најбоља у Загребу: Касијана Маркићевић осваја регион

3 д

0

