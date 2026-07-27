Положени вијенци и цвијеће код споменика у Спомен-парку у Гаравицама

Аутор:АТВ редакција
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У Храму силаска Светог духа на апостоле у Бихаћу служена је Света архијерејска литургија поводом обиљежавања 85 година од усташког злочина над 12.000 Срба у Гаравицама.
Литургију је служио Његово преосвештенство епископ бихаћко-петровачки Сергије.
У наставку обиљежавања положени су вијенци и цвијеће код споменика у Спомен-парку у Гаравицама.
Обиљежавању у Гаравицама присуствује предсједник Владе Српске Саво Минић и министар унутрашњих послова Српске Жељко Будимир.
Гаравице, мјесто удаљено два и по километра од центра Бихаћа, једно је од највећих стратишта српског народа у НДХ.
Почетком Другог свјетског рата 1941. године усташе су у мјесту Гаравице побиле 12.000 српских цивила, а међу жртвама је био и велики број дјеце.
Према енглеским обавјештајним подацима, на ширем подручју Бихаћа убијено је између 14.000 и 14.500 људи, а власти бивше Југославије прикривале су масовне покоље и убиства Срба због прокламовања идеје братства и јединства којом су потпуно изједначиле крвника и жртву.
Обиљежавање овог догађаја организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова, преноси Срна.
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