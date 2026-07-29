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БиХ добија нови брзи пут: Имаће два тунела и 16 мостова

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 18:58

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Брзи пут
Фото: Илустративна фотографија / Аутоцесте ФБиХ

Аутоцесте ФБиХ расписале су отворени поступак јавне набавке за израду идејног пројекта брзог пута Добој Исток (ентитетска линија) – Грачаница – Шићки Брод, чија је процијењена вриједност 4,1 милон КМ без ПДВ-а, односно 4.797.000 КМ са ПДВ-ом.

Рок за достављање понуда је 14. септембар 2026. године, а уговор ће бити додијељен према критерију најниже цијене, без провођења е-аукције.

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Предмет набавке обухвата израду комплетног идејног пројекта у складу с пројектним задатком који је саставни дио тендерске документације. Документација ће бити испоручена у Центар за одржавање и контролу саобраћаја Звирићи код Бијаче, пише "екапија".

Једна од кључних саобраћајница за Тузлански кантон

Планирани брзи пут представља један од најважнијих инфраструктурних пројеката за Тузлански кантон, који је најмногољуднији кантон у БиХ и једно од најзначајнијих привредних подручја у земљи.

Уз планирани ауто-пут Тузла – Орашје, ова саобраћајница требала би значајно унаприједити повезаност сјевероисточног дијела ФБиХ.

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Док ће ауто-пут омогућити квалитетнију везу према граници с Хрватском, нови брзи пут требао би повезати Добој на западу са Тузлом и источним дијелом БиХ.

У пројектном задатку наводи се да постојећа путна мрежа више не одговара потребама саобраћаја. Магистрални путеви оптерећени су великим интензитетом саобраћаја, бројним директним прикључцима, урбанизацијом уз саобраћајнице и честим застојима, посебно у вријеме највећих саобраћајних оптерећења.

Траса дуга готово 42 километра

Према раније израђеном идејном рјешењу, брзи пут биће дуг 41,8 километара.

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Траса почиње на ентитетској линији код Клокотнице у општини Добој Исток, пролази подручјем Грачанице и завршава код Шићког Брода, гдје ће бити повезана с планираним ауто-путем Тузла – Орашје и будућом брзом цестом Шићки Брод – Дубраве – Калесија (ентитетска линија).

Спој с ауто-путем планиран је као интеррегионални чвор у облику дјетелине.

  • Шест петљи, два тунела и 16 мостова
  • Према идејном рјешењу, на траси су планирани бројни захтјевни инфраструктурни објекти:
  • шест петљи, од којих је једна кружна раскрсница,
  • један надвожњак,
  • 25 подвожњака,
  • 16 мостова и вијадуката,
  • два тунела,
  • вијадукт дужине око 1.000 метара који ће прелазити преко зоне више раскрсница и рударске жичаре,
  • мост преко жељезничке пруге.

Из Аутоцеста ФБиХ наводе да ће током израде идејног пројекта бити могуће одређене корекције трасе у односу на постојеће идејно рјешење.

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Евентуалне измјене требале би бити резултат детаљнијих геодетских и геолошких истраживања, оптимизације техничких рјешења те усаглашавања с локалним заједницама и стручним надзором.

Дио европске транспортне мреже

Планирана саобраћајница дио је ширег европског транспортног концепта.

Наиме, представници земаља Западног Балкана и Европске уније још су 2015. године договорили проширење индикативне ТЕН-Т мреже на регион, при чему је и друмски правац Добој – Шићки Брод – Зворник уврштен међу саобраћајне правце од регионалног и европског значаја.

Реализацијом овог пројекта очекује се повећање безбједности саобраћаја, растерећење постојећих магистралних путева, брже повезивање индустријских зона Тузланског кантона те стварање бољих услова за привредни развој и регионалну повезаност с остатком БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Аутоцесте ФБиХ

брза цеста

Брзи пут

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