БиХ добија нови брзи пут: Имаће два тунела и 16 мостова

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Аутоцесте ФБиХ расписале су отворени поступак јавне набавке за израду идејног пројекта брзог пута Добој Исток (ентитетска линија) – Грачаница – Шићки Брод, чија је процијењена вриједност 4,1 милон КМ без ПДВ-а, односно 4.797.000 КМ са ПДВ-ом.
Рок за достављање понуда је 14. септембар 2026. године, а уговор ће бити додијељен према критерију најниже цијене, без провођења е-аукције.
Савјети
Притисните ово дугме на клими и рачун за струју биће доста мањи
Предмет набавке обухвата израду комплетног идејног пројекта у складу с пројектним задатком који је саставни дио тендерске документације. Документација ће бити испоручена у Центар за одржавање и контролу саобраћаја Звирићи код Бијаче, пише "екапија".
Планирани брзи пут представља један од најважнијих инфраструктурних пројеката за Тузлански кантон, који је најмногољуднији кантон у БиХ и једно од најзначајнијих привредних подручја у земљи.
Уз планирани ауто-пут Тузла – Орашје, ова саобраћајница требала би значајно унаприједити повезаност сјевероисточног дијела ФБиХ.
Свијет
Хиљаде живота изгубљено: Најављен нови удар и могућа поскупљења
Док ће ауто-пут омогућити квалитетнију везу према граници с Хрватском, нови брзи пут требао би повезати Добој на западу са Тузлом и источним дијелом БиХ.
У пројектном задатку наводи се да постојећа путна мрежа више не одговара потребама саобраћаја. Магистрални путеви оптерећени су великим интензитетом саобраћаја, бројним директним прикључцима, урбанизацијом уз саобраћајнице и честим застојима, посебно у вријеме највећих саобраћајних оптерећења.
Према раније израђеном идејном рјешењу, брзи пут биће дуг 41,8 километара.
Свијет
Грађевинска машина изазвала највећи пожар у новијој историји Шпаније
Траса почиње на ентитетској линији код Клокотнице у општини Добој Исток, пролази подручјем Грачанице и завршава код Шићког Брода, гдје ће бити повезана с планираним ауто-путем Тузла – Орашје и будућом брзом цестом Шићки Брод – Дубраве – Калесија (ентитетска линија).
Спој с ауто-путем планиран је као интеррегионални чвор у облику дјетелине.
Из Аутоцеста ФБиХ наводе да ће током израде идејног пројекта бити могуће одређене корекције трасе у односу на постојеће идејно рјешење.
Друштво
Незапосленост у Српској у јуну смањена, у ФБиХ повећана
Евентуалне измјене требале би бити резултат детаљнијих геодетских и геолошких истраживања, оптимизације техничких рјешења те усаглашавања с локалним заједницама и стручним надзором.
Планирана саобраћајница дио је ширег европског транспортног концепта.
Наиме, представници земаља Западног Балкана и Европске уније још су 2015. године договорили проширење индикативне ТЕН-Т мреже на регион, при чему је и друмски правац Добој – Шићки Брод – Зворник уврштен међу саобраћајне правце од регионалног и европског значаја.
Реализацијом овог пројекта очекује се повећање безбједности саобраћаја, растерећење постојећих магистралних путева, брже повезивање индустријских зона Тузланског кантона те стварање бољих услова за привредни развој и регионалну повезаност с остатком БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
3 ч0
Економија
3 ч0
Економија
4 ч0
Економија
5 ч2
Најновије
19
46
19
41
19
26
19
25
19
24
Тренутно на програму