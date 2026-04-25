Ministar spoljnih poslova Izraela pisao Dodiku

Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar uputio je telegram saučešća predsjedniku Miloradu Dodiku povodom smrti njegove majke.
"Poštovani predsjedniče, dragi prijatelju sa žaljenjem sam primio vijest o smrti Vaše majke Mire. Primite moje iskreno saučešće", naveo je Sar u telegramu saučešća, prenosi "Srna".
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je juče da mu je preminula majka.
Dodik je na društvenoj mreži "Iks" napisao da mu je majka bila oslonac, utjeha i snaga svaki put kada mu je bilo teško.
