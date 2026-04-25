Ministar spoljnih poslova Izraela pisao Dodiku

"Poštovani predsjedniče, dragi prijatelju sa žaljenjem sam primio vijest o smrti Vaše majke Mire. Primite moje iskreno saučešće", naveo je Sar u telegramu saučešća, prenosi "Srna".

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je juče da mu je preminula majka.

Dodik je na društvenoj mreži "Iks" napisao da mu je majka bila oslonac, utjeha i snaga svaki put kada mu je bilo teško.