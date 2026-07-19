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Osmu noć zaredom: Sad izvele napade na Iran

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 08:12

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Војни авион
Foto: Pixabay

Sjedinjene Američke Države su, po naređenju predsednika Donalda Trampa, osmu noć zaredom izvodile napade na Iran, saopštila je Centralna komanda SAD.

U okviru tih napada, SAD su posebno gađale snage Iranske revolucionarne garde koje su, kako se vjeruje, u petak izvele napad na vojnu bazu u Jordanu u kojem je poginulo najmanje dvoje američkih vojnika, saopštio je Pentagon, prenosi Si-Bi-Es Njuz.

Još jedan pripadnik američkih snaga vodi se kao nestao nakon iranskog napada, dok je više američkih vojnika ranjeno.

Војска САД

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Američki vojnici poginuli u iranskom napadu na bazu u Jordanu

SAD su takođe pogodile iranske vojne objekte za obalsko osmatranje i protivvazdušnu odbranu, pomorske kapacitete, kao i skladišta raketa i dronova, s ciljem slabljenja iranskih vojnih kapaciteta, saopštila je Centralna komanda i potvrdila da su napadi okončani oko 23.30 časova po lokalnom vremenu.

Ranije u subotu, iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei izjavio je u subotu da je "potpis predsjednika Trampa potpuno bezvrijedan i lišen kredibiliteta" i upozorio SAD na posljedice ukoliko nastave sa napadima.

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