Šok za Argentinu pred finale Svjetskog prvenstva

Fudbaleri Španije i Argentine će se večeras od 21 sat u Nju Džersiju boriti za titulu prvaka svijeta.

Prema prvim kvotama vodećih svjetskih kladionica, "crvena furija" ulazi u ovaj meč kao favorit. Kvota da će aktuelni prvak Evrope osvojiti titulu, računajući eventualne produžetke i penale, kreće se oko 1,60, dok je koeficijent na trijumf Argentine između 2,25 i 2,35.

Svijet Ukrajina na meti zvijeri H-22

Kada je riječ o ishodu u regularnih 90 minuta, pobjeda Španije plaća se oko 2,30, remi je oko 3,00, dok je kvota na pobjedu Argentine između 3,50 i 3,70.

Kladionice očekuju tvrdu i neizvjesnu utakmicu sa malim brojem golova. Kvota na manje od 2,5 gola iznosi oko 1,60, dok je opcija da će oba tima postići pogodak nešto manje vjerovatna prema procjenama bukmejkera.

Region Hrvati otkrili kada isključuju EES sistem

Iako je Argentina branilac titule i aktuelni svjetski šampion, kladionice više vjeruju Španiji, piše "Alo".

Ostaje da se vidi mogu li Lionel Mesi i drugovi da demantuju bukmejkere i ponove uspjeh iz Katara.