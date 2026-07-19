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Šok za Argentinu pred finale Svjetskog prvenstva

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 17:32

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Шок за Аргентину пред финале Свјетског првенства
Foto: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Fudbaleri Španije i Argentine će se večeras od 21 sat u Nju Džersiju boriti za titulu prvaka svijeta.

Prema prvim kvotama vodećih svjetskih kladionica, "crvena furija" ulazi u ovaj meč kao favorit. Kvota da će aktuelni prvak Evrope osvojiti titulu, računajući eventualne produžetke i penale, kreće se oko 1,60, dok je koeficijent na trijumf Argentine između 2,25 i 2,35.

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Kada je riječ o ishodu u regularnih 90 minuta, pobjeda Španije plaća se oko 2,30, remi je oko 3,00, dok je kvota na pobjedu Argentine između 3,50 i 3,70.

Kladionice očekuju tvrdu i neizvjesnu utakmicu sa malim brojem golova. Kvota na manje od 2,5 gola iznosi oko 1,60, dok je opcija da će oba tima postići pogodak nešto manje vjerovatna prema procjenama bukmejkera.

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Iako je Argentina branilac titule i aktuelni svjetski šampion, kladionice više vjeruju Španiji, piše "Alo".

Ostaje da se vidi mogu li Lionel Mesi i drugovi da demantuju bukmejkere i ponove uspjeh iz Katara.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Svjetsko prvenstvo 2026

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