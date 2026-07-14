Moskovski kanal povezao rusku prijestonicu sa pet mora

Autor:ATV redakcija
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Moskovski kanal dug 128 kilometara, koji prijestonicu Rusije spaja sa pet mora, pušten je u rad 15. jula 1937. godine.
Zahvaljujući ovom kanalu, Moskva ima pristup Bijelom moru, Baltičkom moru, Kaspijskom moru, Azovskom moru i Crnom moru.
Iz ovog razloga se Moskvu naziva i "lukom pet mora".
Kanal koji spaja rijeku Moskvu sa glavnom prevoznom arterijom evropskog dijela Rusije - rijekom Volgom.
Nalazi se u Moskovskoj oblasti i Tverskoj oblasti, sjeverno od Moskve.
Graditelji ovog kanal bili su gulaški zatvorenici za vrijeme vlasti Josifa Visarionoviča Staljina.
Počinje uzvodno od brane Ivankovske vodospreme kod grada Dubne i spaja se sa rijekom Moskvom na 191. kilometru od njenog estuarija u Tušinu, prenosi Srna
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