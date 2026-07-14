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Moskovski kanal povezao rusku prijestonicu sa pet mora

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 09:45

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Москва, Русија
Foto: ATV

Moskovski kanal dug 128 kilometara, koji prijestonicu Rusije spaja sa pet mora, pušten je u rad 15. jula 1937. godine.

Zahvaljujući ovom kanalu, Moskva ima pristup Bijelom moru, Baltičkom moru, Kaspijskom moru, Azovskom moru i Crnom moru.

Iz ovog razloga se Moskvu naziva i "lukom pet mora".

Kanal koji spaja rijeku Moskvu sa glavnom prevoznom arterijom evropskog dijela Rusije - rijekom Volgom.

Nalazi se u Moskovskoj oblasti i Tverskoj oblasti, sjeverno od Moskve.

Graditelji ovog kanal bili su gulaški zatvorenici za vrijeme vlasti Josifa Visarionoviča Staljina.

Počinje uzvodno od brane Ivankovske vodospreme kod grada Dubne i spaja se sa rijekom Moskvom na 191. kilometru od njenog estuarija u Tušinu, prenosi Srna

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Rusija

Moskva

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Moskovski kanal

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