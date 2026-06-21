Цвијановић у Јад Вашему: Сјећање на жртве - обавеза да се боримо против мржње

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић посјетила је Меморијални центар Јад Вашем, поручивши да то искуство представља дубоко емотивну и поучну лекцију о страдању милиона невиних јеврејских жртава током Холокауста.
Цвијановићева је на свом званичном профилу на друштвеној мрежи Икс истакла да се на овом мјесту са посебним пијететом одаје почаст страдалима, те да сјећање на најмрачније странице људске историје носи важну поруку за будућност.
"Сјећање на најмрачније странице људске историје није само дуг према жртвама, већ и обавеза да се боримо против мржње, нетолеранције и свих облика историјског ревизионизма", нагласила је Цвијановићева.
Она је поручила да је континуирано његовање истине, памћења и образовања једини начин да се гради свијет у којем се овакви злочини никоме и никада више неће поновити.
Посјета Меморијалном центру Јад Вашем представља дубоко емотивно и поучно искуство. На овом мјесту се са посебним пијететом сјећамо и одајемо почаст милионима невиних јеврејских жртава које су страдале током Холокауста.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 21, 2026
Сјећање на најмрачније странице људске историје није само… pic.twitter.com/n1dViUFJXY
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