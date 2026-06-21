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Цвијановић у Јад Вашему: Сјећање на жртве - обавеза да се боримо против мржње

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 11:19

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић посјетила је Меморијални центар Јад Вашем
Фото: Screenshot/X

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић посјетила је Меморијални центар Јад Вашем, поручивши да то искуство представља дубоко емотивну и поучну лекцију о страдању милиона невиних јеврејских жртава током Холокауста.

Цвијановићева је на свом званичном профилу на друштвеној мрежи Икс истакла да се на овом мјесту са посебним пијететом одаје почаст страдалима, те да сјећање на најмрачније странице људске историје носи важну поруку за будућност.

"Сјећање на најмрачније странице људске историје није само дуг према жртвама, већ и обавеза да се боримо против мржње, нетолеранције и свих облика историјског ревизионизма", нагласила је Цвијановићева.

Она је поручила да је континуирано његовање истине, памћења и образовања једини начин да се гради свијет у којем се овакви злочини никоме и никада више неће поновити.

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Подијели:

Тагови :

Јевреји

Жељка Цвијановић

Република Српска

Холокауст

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