Zavodi na svakom koraku: Nemirne grudi su opet njen glavni adut

Kristina Agilera se u potpunosti transformisala i svima pokazala svoj novi izgled, ali i novu, najmoderniju frizuru.

Proslavljena pjevačica Kristina Agilera ponovo je sve oduševila, a samo je bilo potrebno da se pojavi na nekom događaju. Iako je već poznato da je smršala više od 18 kilograma, pjevačicu dugo niko nije vidio u javnosti.

Promjena je i više nego primjetna, Kristina je zablistala u Los Anđelesu na crvenom tepihu, a društvo joj je pravio izabranik Metju Ratler.

Za ovu priliku je odabrala usku haljinu sa kožnim korsetom, koja savršeno prati liniju tijela i ističe obline tako da više niko ništa nije vidio sem njenih grudi. Donji dio haljine je od nabranog tila i providan je, dok je seksi stajling upotpunila sandalama i najmodernijom frizurom sezone - bobom, kako piše Superžena

Kratki bob uz ravne šiške je pravo osveženje sada kada je ona u pitanju, ali i mali šok, s obzirom na to da je imala dugu kosu.

Kristina nikada nije krila da ima problem sa viškom kilograma i uvijek je otvoreno govorila o svojoj borbi.

Najzaslužniji za njen izgled sada su promjena ishrane i svakodnevno vježbanje.