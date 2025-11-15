Шок у Мадриду: Одлази Перез?

15.11.2025
15:29
Коментари:0
Легендарни предсједник Реал Мадрида Флорентино Перез одлучио је напустити функцију прије истека мандата, јавио је шпански новинар Пепе Алварез.
Перез би требало да остане предсједник Реал до 2028. године, али он је одлучио да оде с те позиције већ идуће године.
Седамдесетосмогодишњак ће саопштити своју одлуку на скупштини клуба наредне седмице.
Фудбал
Громогласни аплауз у Бањалуци у 41. минуту меча!
Флорентино Перез је први пут постао предсједник Реала 2000. године, када је креирао Галактикосе.
Први мандат је окончао 2006., но само три године касније се вратио и на позицији предсједника Реала је до данас.
Још није познато ко би га могао наслиједити, а највјероватније ће он и надгледати процес избора његово насљедника и активно учествовати у њему.
Најновије
Најчитаније
20
14
20
01
19
44
19
35
19
30
Тренутно на програму