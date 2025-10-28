Чиме се заправо хране пилићи на фармама? Ово је права истина о месу које нисте ни свјесни

28.10.2025
17:19
Чиме се заправо хране пилићи на фармама за прераду пилећег меса, како би постигле брзи раст у року од 5 до 7 недјеља?
Пилећа прса се сматрају једном од главних компоненти здраве исхране и добрим извором протеина. У исто вријеме, има прилично ниску цијену и лако се припрема. Међутим, јефтина пилетина једна је од ''најпрљавијих“ врсти живинског меса.
Ако бринете о свом здрављу, пажљиво прочитајте овај текст како бисте сазнали могуће ризике од честих конзумација индустријске пилетине.
Да би смањили трошкове пилећег филеа, произвођачи морају да смање трошкове исхране пилића и убрзају њихов раст. Као резултат тога, користи се јефтина храна и агресивни препарати за брзо дебљање.
Животни циклус пилетине од 5 до 7 недјеља
У просјеку, животни циклус пилића на фармама за прераду живинског меса, је од 5 до 7 недјеља, након чега се они убијају и шаљу на прераду (док сељаци пилиће гаје до неколико година прије клања).
Хемијско излагање почиње прије појаве пилета. Ово су различита дезинфекциона средства којима се излаже јаје. Затим се оно превози у расплодну радионицу, гдје се излаже на милиост и немирлост од конвенционалних дезинфекцијских средстава па до моћних антибиотика и вакцина.
Вакцинација пилића се по правилу врши групним поступком уз помоћ аеросола или се пију препарати са водом. Теоретски, све вакцине имају одговарајуће безбједносне сертификате за птице и људе.Али опасност лежи у неправилној употреби вакцина, неквалитетној групи лијекова и неприпремљености пилића на имунизацију. Штета за људе може се састојати у неквалитетном месу зараженом болестима усљед вакцинације и неправилне употребе.
Болест једног пилета може довести до смрти цјелокупног узгоја, зато се антибиотици дају у размацима али током цијелог живота пилета. Штета која се притом наноси је разнолика…
Прво: конзумирање такве пилетине може пореметити рад јетре, бубрега и пробавног тракта код људи.
Друго: алергични људи могу доживјети разне акутне реакције. Али је можда најопаснија та редовна микродоза антибиотика. Ово доводи до појаве бактерија отпорних на антибиотике.
Другим ријечима, ако особа, на примјер, добије упалу плућа, онда антибиотици којима се пилетина хранила (а коју смо ми јели) неће утицати на патогене. Што значи да ћемо постати имуни на антибиотике јер стално примамо ту одређену дозу кроз месо које једемо.
Такође је веома важно шта пиле једе. Поред посебно уведених адитива, у храни за пилиће могу да се нађу и пестициди, али и естроген, женски хормон који повећава тјелесну тежину код пилића.
Код жена, вишак овог хормона може изазвати поремећај мјесечног циклуса, а код мушкараца неплодност.
Поред тога, редовна конзумација меса са хормонима може довести до смањене производње сопствених хормона, кожних проблема, алергијских реакција и смањеног имунитета. Дјеца која пате од сексуалног развоја посебно су погођена хормонским суплементима и репродуктивна функција тијела се потом зауставља.
Закључак:
Пилићи који се производе на фармама за прераду меса, пуна су хормона и осталих твари која убрзавају њихов раст. Кланице дају свој допринос, гдје се лешеви пилића третирају дезинфекционим средствима.
Али истражити сваки комад меса није могућ. Стога, главни критеријум за потрошаче остаје изглед и укус пилећег меса. Ако можете, пилиће купујте код сељака који их хране природнијом храном, преноси Крстарица.
