Младић опљачкао месницу: Украо месо и новац и побјегао

29.10.2025

17:32

Младић опљачкао месницу: Украо месо и новац и побјегао
Фото: АТВ

У улици Сејменска, у ноћи са 27. на 28. октобар ове године догодила се крађа у месници, на подручју Зенице.

Због постојања основа сумње да је извршила кривично дјело “Тешка крађа”, особа Б.И. је лишено слободе и задржана у просторијама за задржавање, те је над истим заведена криминалистичка обрада, преноси Аваз.

Ауто-мото

Ови ауто-дијелови се највише краду

Извршен је увиђај од стране службеника Полицијске управе И, који настављају активности на документовању кривичног дјела “Тешка крађа”, наводе из полиције.

Крађа

месо

