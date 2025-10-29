Младић опљачкао месницу: Украо месо и новац и побјегао

29.10.2025
17:32
Коментари:0
У улици Сејменска, у ноћи са 27. на 28. октобар ове године догодила се крађа у месници, на подручју Зенице.
Због постојања основа сумње да је извршила кривично дјело “Тешка крађа”, особа Б.И. је лишено слободе и задржана у просторијама за задржавање, те је над истим заведена криминалистичка обрада, преноси Аваз.
Извршен је увиђај од стране службеника Полицијске управе И, који настављају активности на документовању кривичног дјела “Тешка крађа”, наводе из полиције.
