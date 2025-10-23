Влаховић пропустио један на један прилику, послије меча причао о рецепту за успјех

Извор:
Фудбалери Реал Мадрида победили су на свом терену Јувентус 1:0, у утакмици трећег кола Лиге шампиона.
Једини гол постигао је Џуд Белингем у 58. минуту, на асистенцију Винисијуса Жуниора.
Српски фудбалер Душан Влаховић је имао стопроцентну прилику да затресе мрежу "краљевског клуба" при резултату 0:0, али је није искористио.
Убрзо је стигла казна и Реал је освојио три бода. По завршетку меча, Влаховић је говорио за италијански Скај гдје је, за почетак, сумирао утиске са меча против Реала.
- Не желим да кажем нешто што би могло погрешно да се протумачи, али наступ једноставно није био на нивоу Јувентуса. Напуштамо ово мјесто са поразом, али је игра била знатно боља. Сада морамо да се фокусирамо на Лацио и још једно веома тешко гостовање - почео је причу Душан Влаховић, а затим додао:
- Видио сам велике промјене у односу на утакмицу са Комом, као и у многим другим мечевима ове сезоне. Разговарали смо послије те утакмице и усагласили смо се да морамо да имамо исти менталитет у свакој утакмици, било да играмо против Реал Мадрида или, уз свако дужно поштовање, против Кома. Морамо да имамо исти приступ и понизност јер само тако можемо да дођемо до резултата. Није могуће да један тако велики клуб има толике осцилације из меча у меч јер овог викенда нисмо били на нивоу Јувентуса.
Српски нападач открио је и да зна рецепт за излаз из кризе.
- Морамо да радимо и да разговарамо сваког дана јер мислим да сви дају 100 одсто, али то није довољно. Морамо свакодневно да разговарамо о овој ситуацији, то је једини начин да напредујемо. У супротном поново упадамо у исте осцилације. Морамо да подигнемо ниво игре.
То што се вратио у стартну поставу није желио да ставља у први план.
- Тренер одлучује. Као што сам рекао прије три мјесеца, стојим на располагању клубу, радим најбоље што могу и испуњавам оно што се од мене тражи - закључио је Душан Влаховић.
