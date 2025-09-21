Logo

Апликација коју апсолутно сви имамо на телефону може да вам разоткрије превару

Извор:

Курир

21.09.2025

13:07

Коментари:

0
Апликација коју апсолутно сви имамо на телефону може да вам разоткрије превару

Ако сумњате да вас партнер вара, можда нећете морати да унајмљујете детективе или да пажљиво пратите његов говор тијела. Умјесто тога, довољно је да завирите у његов телефон.

Приватни детектив Пол Еванс из детективске агенције „Ај-спај детеκтивс“ открио је на који начин савремени прељубници крију своје афере. Од тајних писама у прошлости до порука које се саме бришу, увијек су постојали начини за скривене сусрете, али чини се да је најновија метода сакривена на очиглед свих – у апликацији коју свакодневно користите.

Ако сумњате у партнера, можда не морате ни његов телефон да провјеравате, већ сопствени – нарочито ако дијелите заједнички календар. Управо је та апликација постала најновији алат за прикривање афера.

Невина апликација као савршено скровиште

Приватни детектив је за „Метро Ју-Кеј“ објаснио да све више људи користи заједничке календаре за заказивање тајних сусрета. Иако се на први поглед чини да је такав приступ ризичан и да је прељубнике лако раскринкати, календар нуди неколико опција које им омогућавају да остану неоткривени.

akcija Kod

Хроника

Подигнута прва оптужница са ”Sky” доказима у Републици Српској

„На површини, то изгледа као безазлен термин код зубара или пословни састанак, али када копате дубље, ти уноси у календару често су покриће за нешто друго. Имали смо случајеве гдје се исти термин појављује сваке седмице, увијек на другој локацији, без икаквог стварног пословног садржаја иза тога“, рекао је Еванс.

Тајни кодови и лажни састанци

Еванс наводи да је наилазио на случајеве гдје су прељубници користили „тајне кодове“ у виду пословних догађаја како би сакрили трагове. Тако нешто може бити уписано као тимски ручак или позив клијенту, а у стварности је ријеч о љубавном састанку.

Телефон

Хроника

Хрват инсталирао апликацију на телефону па остао без 33.000 КМ

Разлог популарности ове методе, појашњава Еванс, јесте то што већина људи апликацију календара доживљава као безазлену. Партнери су склонији томе да провјеравају поруке или фотографије, док мало ко обраћа пажњу на уобичајене календарске обавезе.

Терапеуткиња за везе Кимберли Мофит, позната на Тиктоку под корисничким именом @ask_kimberly, потврђује да су пословне обавезе најчешћи изговор оних који варају.

„Путовање због посла је најчешћи начин да прељубници обезбиједе вријеме и простор за аферу – било да заиста путују или само глуме да путују. А када их питате како им је протекао дан, добићете дугачко и детаљно објашњење. То раде како би вас умирили и преплавили информацијама, да бисте престали да постављате питања“, објашњава Мофит.

Како препознати знакове?

Ако желите да сазнате да ли је ваш партнер вјеран, постоје још неки сигнали на које можете обратити пажњу. Еванс савјетује да се пратите обрасце понашања.

„Ако ваш партнер увијек ’ради до касно’ уторком, али нема позива, мејлова или било каквог објашњења, свакако се треба запитати. Управо су обрасци највећи показатељ. Не морате да њушкате, али постављање директних питања често открива истину. Већина афера изађе на видјело када људи примјете ситне недосљедности“, закључује Еванс.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

aplikacija

Мобилни телефон

превара

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мистериозне појаве на дну мора: Стварају смртоносни екосистем?

Занимљивости

Мистериозне појаве на дну мора: Стварају смртоносни екосистем?

5 ч

0
Ко је гори: свекрва или пуница?

Занимљивости

Ко је гори: свекрва или пуница?

16 ч

0
Исповијест: "Будућа свекрва је хтјела да ме се ријеши, а сада хоће да нам планира вјенчање"

Занимљивости

Исповијест: "Будућа свекрва је хтјела да ме се ријеши, а сада хоће да нам планира вјенчање"

17 ч

0
Купила је изгубљени кофер са аеродрома наслијепо: Изненадила се оним што је пронашла унутра

Занимљивости

Купила је изгубљени кофер са аеродрома наслијепо: Изненадила се оним што је пронашла унутра

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

10

Нова правила у Звездама Гранда! Седам чланова жирија, а осам ментора

14

01

Обустава саобраћаја у Бањалуци

13

57

Нина Бадрић посјетила Острог

13

49

Шта је мотив убиства Чарлија Кирка? Истрага открива прве детаље

13

29

Бака (70) угризла питбула за врат како би спасила свог малог пса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner