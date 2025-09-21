Апликација коју апсолутно сви имамо на телефону може да вам разоткрије превару

Извор:
Ако сумњате да вас партнер вара, можда нећете морати да унајмљујете детективе или да пажљиво пратите његов говор тијела. Умјесто тога, довољно је да завирите у његов телефон.
Приватни детектив Пол Еванс из детективске агенције „Ај-спај детеκтивс“ открио је на који начин савремени прељубници крију своје афере. Од тајних писама у прошлости до порука које се саме бришу, увијек су постојали начини за скривене сусрете, али чини се да је најновија метода сакривена на очиглед свих – у апликацији коју свакодневно користите.
Ако сумњате у партнера, можда не морате ни његов телефон да провјеравате, већ сопствени – нарочито ако дијелите заједнички календар. Управо је та апликација постала најновији алат за прикривање афера.
Приватни детектив је за „Метро Ју-Кеј“ објаснио да све више људи користи заједничке календаре за заказивање тајних сусрета. Иако се на први поглед чини да је такав приступ ризичан и да је прељубнике лако раскринкати, календар нуди неколико опција које им омогућавају да остану неоткривени.
„На површини, то изгледа као безазлен термин код зубара или пословни састанак, али када копате дубље, ти уноси у календару често су покриће за нешто друго. Имали смо случајеве гдје се исти термин појављује сваке седмице, увијек на другој локацији, без икаквог стварног пословног садржаја иза тога“, рекао је Еванс.
Еванс наводи да је наилазио на случајеве гдје су прељубници користили „тајне кодове“ у виду пословних догађаја како би сакрили трагове. Тако нешто може бити уписано као тимски ручак или позив клијенту, а у стварности је ријеч о љубавном састанку.
Разлог популарности ове методе, појашњава Еванс, јесте то што већина људи апликацију календара доживљава као безазлену. Партнери су склонији томе да провјеравају поруке или фотографије, док мало ко обраћа пажњу на уобичајене календарске обавезе.
Терапеуткиња за везе Кимберли Мофит, позната на Тиктоку под корисничким именом @ask_kimberly, потврђује да су пословне обавезе најчешћи изговор оних који варају.
„Путовање због посла је најчешћи начин да прељубници обезбиједе вријеме и простор за аферу – било да заиста путују или само глуме да путују. А када их питате како им је протекао дан, добићете дугачко и детаљно објашњење. То раде како би вас умирили и преплавили информацијама, да бисте престали да постављате питања“, објашњава Мофит.
Ако желите да сазнате да ли је ваш партнер вјеран, постоје још неки сигнали на које можете обратити пажњу. Еванс савјетује да се пратите обрасце понашања.
„Ако ваш партнер увијек ’ради до касно’ уторком, али нема позива, мејлова или било каквог објашњења, свакако се треба запитати. Управо су обрасци највећи показатељ. Не морате да њушкате, али постављање директних питања често открива истину. Већина афера изађе на видјело када људи примјете ситне недосљедности“, закључује Еванс.
