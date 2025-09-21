Специјализант радиологије освојио 800.000 динара у "Суперпотери"

21.09.2025
15:04
У најновијој Суперпотери Јован Мемедовић је одлучио да, прије него што крене права акција, открије који филмски жанрови ''пуне батерије'' Трагачима.
Неки би најрадије јурили кроз акционе блокбастере, а други рјешавали загонетке у трилерима, али све док их неки хорор не натјера да брже притисну дугме за одговор. Публика је, наравно, увијек спремна за напету филмску причу у Суперпотери!
Први је пред Трагаче изашао Даниел Јовановић из Прокупља, педесетпетогодишњи професор вјеронауке и мастер студент књижевности. Са свих пет тачних одговора у првој рунди Даниел је инспирисао Трагаче на високе новчане понуде, али на ''еци пеци пец'' изабрао борбу против тројице Трагача и суму од 600.000 динара. Ипак, погрешан одговор га је деконцентрисао и избацио ''из колосијека'', па није успио да из студија изађе као побједник.
Услиједио је наступ даме веома добро познатој како публици, тако и Трагачима. Симпатична Софија Нецин из Новог Сада, побједница је многих квизова који се емитују у Србији, а овог пута знање и срећу је окушала и у Суперпотери. Храбро је изабрала борбу против сво четворо Трагача. Ипак, свега 5 секунди испријечило се између ње и 700.000 динара.
Да на млађима свијет остаје, повтрдио је Лука Радић, освојивши невјероватних 800.000 динара. Не само што је показао феноменално знање и брзину размишљања, Лука је са присутним и публиком крај малих екрана подијелио своје животне успјехе од првог појављивања у Потјери 2020. године. Тада студент медицине, а данас специјализант радиологије, који се у међувремену и оженио, заслужио је сво поштовање Трагача који су били наспрам њега, па је тако Милан Буквић имао само један коментар: ''Добро је док га видимо у квизу, само да га не видимо на радном мјесту''.
Још једно познато лице, и како је Буквић рекао ''највећи симбол Јагодине, послије Музеја воштаних фигура и Зоолошког врта'', обасјало је сам крај епизоде. Јагодинац Миодраг Петровић је са 22 године учешћа у двадесетак различитих квизова, од чега и три појављивања у Потери, несумњиво један од симбола квизашке сцене. У Суперпотери је покушао да освоји 400.000 динара, али му то није пошло за руком, Трагачи су били бржи. Јован Мемедовић му је, за утјеху, поручио да је свима у студију због тога жао, на шта је насмијани Миодраг додао само: ''Ја сам побиједио у сваком случају'', преноси Телеграф.
