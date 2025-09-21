Logo

Специјализант радиологије освојио 800.000 динара у "Суперпотери"

21.09.2025

15:04

Коментари:

0
Специјализант радиологије освојио 800.000 динара у "Суперпотери"

У најновијој Суперпотери Јован Мемедовић је одлучио да, прије него што крене права акција, открије који филмски жанрови ''пуне батерије'' Трагачима.

Неки би најрадије јурили кроз акционе блокбастере, а други рјешавали загонетке у трилерима, али све док их неки хорор не натјера да брже притисну дугме за одговор. Публика је, наравно, увијек спремна за напету филмску причу у Суперпотери!

Први је пред Трагаче изашао Даниел Јовановић из Прокупља, педесетпетогодишњи професор вјеронауке и мастер студент књижевности. Са свих пет тачних одговора у првој рунди Даниел је инспирисао Трагаче на високе новчане понуде, али на ''еци пеци пец'' изабрао борбу против тројице Трагача и суму од 600.000 динара. Ипак, погрешан одговор га је деконцентрисао и избацио ''из колосијека'', па није успио да из студија изађе као побједник.

angelina topic tanjug

Остали спортови

Ангелина Топић освојила бронзану медаљу на Свјетском првенству у Токију

Услиједио је наступ даме веома добро познатој како публици, тако и Трагачима. Симпатична Софија Нецин из Новог Сада, побједница је многих квизова који се емитују у Србији, а овог пута знање и срећу је окушала и у Суперпотери. Храбро је изабрала борбу против сво четворо Трагача. Ипак, свега 5 секунди испријечило се између ње и 700.000 динара.

Да на млађима свијет остаје, повтрдио је Лука Радић, освојивши невјероватних 800.000 динара. Не само што је показао феноменално знање и брзину размишљања, Лука је са присутним и публиком крај малих екрана подијелио своје животне успјехе од првог појављивања у Потјери 2020. године. Тада студент медицине, а данас специјализант радиологије, који се у међувремену и оженио, заслужио је сво поштовање Трагача који су били наспрам њега, па је тако Милан Буквић имао само један коментар: ''Добро је док га видимо у квизу, само да га не видимо на радном мјесту''.

Vrsnjacko nasilje

Србија

Дјевојчицу мучили вршњаци, гасили цигарете по кожи - систем без одговора, трауме остају

Још једно познато лице, и како је Буквић рекао ''највећи симбол Јагодине, послије Музеја воштаних фигура и Зоолошког врта'', обасјало је сам крај епизоде. Јагодинац Миодраг Петровић је са 22 године учешћа у двадесетак различитих квизова, од чега и три појављивања у Потери, несумњиво један од симбола квизашке сцене. У Суперпотери је покушао да освоји 400.000 динара, али му то није пошло за руком, Трагачи су били бржи. Јован Мемедовић му је, за утјеху, поручио да је свима у студију због тога жао, на шта је насмијани Миодраг додао само: ''Ја сам побиједио у сваком случају'', преноси Телеграф.

Подијели:

Таг:

kvizovi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ангелина Топић освојила бронзану медаљу на Свјетском првенству у Токију

Остали спортови

Ангелина Топић освојила бронзану медаљу на Свјетском првенству у Токију

5 ч

0
Сутра веома топло, увече очекујемо наоблачење

Друштво

Сутра веома топло, увече очекујемо наоблачење

5 ч

0
"Регистрација неоправдано скупа": Иде иницијатива у НСРС

Друштво

"Регистрација неоправдано скупа": Иде иницијатива у НСРС

5 ч

0
Научници изненађени и збуњени: Ново откриће може да промијени будућност свијета

Наука и технологија

Научници изненађени и збуњени: Ново откриће може да промијени будућност свијета

5 ч

0

Више из рубрике

Апликација коју апсолутно сви имамо на телефону може да вам разоткрије превару

Занимљивости

Апликација коју апсолутно сви имамо на телефону може да вам разоткрије превару

6 ч

0
Мистериозне појаве на дну мора: Стварају смртоносни екосистем?

Занимљивости

Мистериозне појаве на дну мора: Стварају смртоносни екосистем?

11 ч

0
Ко је гори: свекрва или пуница?

Занимљивости

Ко је гори: свекрва или пуница?

22 ч

0
Исповијест: "Будућа свекрва је хтјела да ме се ријеши, а сада хоће да нам планира вјенчање"

Занимљивости

Исповијест: "Будућа свекрва је хтјела да ме се ријеши, а сада хоће да нам планира вјенчање"

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

03

Епизоотиолошка ситуација у Српској повољна

19

58

Ђурић: Изјаве Хелеза, још један примјер непотребне и неумјерене реторике

19

53

''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

19

48

Милица Тодоровић о потомству "Кад чујем да неко неће дјецу јер се нема, шта се, бре, нема?"

19

34

Очекује се више од 200.000 људи на комеморацији Чарлију Кирку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner