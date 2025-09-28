Побједа Борца за повратак на чело табеле

Извор:
Фудбалери Борца савладали су екипу Посушја на гостујућем терену резултатом 0:2.
Мучио се Борац већим дијелом меча, нису успијевали да остваре неке значајне шансе, но све се промијенило у задњих 20 минута.
Млади Лука Микулић аутоголом у 78. минуту је донио предност гостима, а побједу је потврдио феноменални Лука Јуричић.
Ово је био осми гол Луке Јуричића у исто толико мечева.
Овом побједом Борац је скочио на прву позицију с 19 бодова, бодом више од Жељезничара, који има и меч више. Трећи је Зрињски са 17 бодова и такође утакмицом мање.
Посушје је остало на дну табеле са свега пет бодова из девет мечева.
