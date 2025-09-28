Logo

Побједа Борца за повратак на чело табеле

Извор:

Агенције

28.09.2025

19:35

Коментари:

0
Посушје-Борац
Фото: ХШК Посушје

Фудбалери Борца савладали су екипу Посушја на гостујућем терену резултатом 0:2.

Мучио се Борац већим дијелом меча, нису успијевали да остваре неке значајне шансе, но све се промијенило у задњих 20 минута.

Млади Лука Микулић аутоголом у 78. минуту је донио предност гостима, а побједу је потврдио феноменални Лука Јуричић.

Ово је био осми гол Луке Јуричића у исто толико мечева.

Овом побједом Борац је скочио на прву позицију с 19 бодова, бодом више од Жељезничара, који има и меч више. Трећи је Зрињски са 17 бодова и такође утакмицом мање.

Посушје је остало на дну табеле са свега пет бодова из девет мечева.

Подијели:

Тагови:

ФК Борац

Посушје

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ко је Бранко Блануша, кандидат СДС-а: Бивши члан СНС-а

Република Српска

Ко је Бранко Блануша, кандидат СДС-а: Бивши члан СНС-а

1 ч

1
Овако данас изгледа генерал Небојша Павковић - ФОТО

Србија

Овако данас изгледа генерал Небојша Павковић - ФОТО

1 ч

0
Огласио се Вукановић о кандидату СДС-а: Хоће ли подржати Бланушу?

Република Српска

Огласио се Вукановић о кандидату СДС-а: Хоће ли подржати Бланушу?

1 ч

2
Удес код Шешлија

Хроника

Тежи удес у Српској: Возило избјегавало пса, у једном ауту била трудница

1 ч

1

Више из рубрике

Един Џеко у дресу ФК Фиорентина

Фудбал

Тужна судбина задесила Едина Џеку

3 ч

0
Туча током Скупштине Бенфике

Фудбал

Објављен и снимак: Туча у европском фудбалском великану

1 д

0
Потер добио отказ, а ево шта га је коштало посла

Фудбал

Потер добио отказ, а ево шта га је коштало посла

1 д

0
"Ми играмо, они побјеђују" : Хуманитарни турнир окупио бивше фудбалске асове

Фудбал

"Ми играмо, они побјеђују" : Хуманитарни турнир окупио бивше фудбалске асове

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Централне вијести, 28.09.2025.

20

38

Готови радови на цести која повезује Бањалуку с ауто-путем Загреб - Београд

20

38

Како ограничити унос калорија без много труда? Овај трик вам може помоћи

20

18

Нина побиједила леукемију и закорачила у ново поглавље живота

20

10

Ана Севић проговорила о жељи Саше Поповића коју му није испунила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner