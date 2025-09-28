Logo

Огласио се Вукановић о кандидату СДС-а: Хоће ли подржати Бланушу?

28.09.2025

19:10

Предсједник Листе за правду и ред Небојша Вукановић коментарисао је кандидатуру Бранка Блануше за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима који ће бити одржани 23. новембра.

Вукановић каже да ће наредних дана Листа за правду и ред донијети одлуку о подршци кандидату за предсједника ентитета.

"Звао сам Јовицу Радуловића и Желимира Нешковића посљедња два дана и нисмо били обавијештени ко ће бити кандидат. Ми ћемо предати сутра кандидатуру странке и ући у разговоре. Мислим да нас је СДС требао раније консултовати, ако очекују нашу подршку, иако је истина да смо раније подржавали кандидата СДС. Али треба сјести и разговарати. Тече рок од 10 дана за потврду кандидата за предсједника Републике Српске", рекао је Вукановић за "Кликс".

Подсјећамо, Српска демократска странка (СДС) изаћи ће на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске 23. новембра, а кандидат ове партије за ту функцију биће Бранко Блануша

Небојша Вукановић

Бранко Блануша

СДС

