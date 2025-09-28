Logo

Овако данас изгледа генерал Небојша Павковић - ФОТО

Извор:

Телеграф

28.09.2025

19:18

Коментари:

0
Овако данас изгледа генерал Небојша Павковић - ФОТО
Фото: Printscreen/Youtube/Balkaninfo

Генерал Небојша Павковић враћен је у Србију авионом Владе, након што је Међународни резидуални механизам у Хагу донио одлуку о његовом пријевременом пуштању са казне од 22 године затвора.

Инстаграм странца 192.рс објавила је фотографију генерала из авиона, која је наводно настала током лета за Србију.

Подсјећања ради, генерал Павковић је одмах по слијетању у Београд санитетом пребачен на ВМА.

nEBOJŠA-vUKANOVIĆ-050925

Република Српска

Огласио се Вукановић о кандидату СДС-а: Хоће ли подржати Бланушу?

Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу донио је одлуку да Павковића, због тешког здравственог стања, пријевремено пусти на слободу.

Генерал Павковић је, током НАТО агресије 1999. године, био командант Треће армије Војске Југославије, која је била распоређена на простору КиМ, преноси "Телеграф".

Хашки трибунал га је 2009. године осудио на 22 године затвора, а тужилаштво га је теретило за злочине против човјечности и кршење закона и обичаја ратовања.

Удес код Шешлија

Хроника

Тежи удес у Српској: Возило избјегавало пса, у једном ауту била трудница

Оптужница против Павковића је отпечаћена у октобру 2003. године, а он се 2005. године предао Трибуналу у Хагу.

Подијели:

Таг:

Nebojša Pavković

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лопов упао у кућу, пред очима мајке дјечаку (5) ашовом одрубио главу

Свијет

Лопов упао у кућу, пред очима мајке дјечаку (5) ашовом одрубио главу

2 ч

0
Ватрогасци пронашли тијело жене у стану који је изгорио: Цигарета изазвала пожар?

Хроника

Ватрогасци пронашли тијело жене у стану који је изгорио: Цигарета изазвала пожар?

2 ч

0
Тешка несрећа у Сарајеву

Хроника

Аутом се закуцао у стуб у бх. граду, возило готово преполовљено

2 ч

0
Александар Вучић на окупљањима грађана

Србија

Александар Вучић: Имамо среће да нико није погинуо

2 ч

0

Више из рубрике

Александар Вучић на окупљањима грађана

Србија

Александар Вучић: Имамо среће да нико није погинуо

2 ч

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Србија

Вучић о одлагању санкција НИС-у: За седам дана имаћемо исто питање без одговора

2 ч

1
Генерал Небојша Павковић

Србија

Авион с генералом Небојшом Павковићем слетио у Београд

2 ч

0
Патријарх Порфирије добровољно давање крви

Србија

Патријарх Порфирије у акцији добровољног давања крви

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Централне вијести, 28.09.2025.

20

38

Готови радови на цести која повезује Бањалуку с ауто-путем Загреб - Београд

20

38

Како ограничити унос калорија без много труда? Овај трик вам може помоћи

20

18

Нина побиједила леукемију и закорачила у ново поглавље живота

20

10

Ана Севић проговорила о жељи Саше Поповића коју му није испунила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner