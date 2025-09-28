Овако данас изгледа генерал Небојша Павковић - ФОТО

Извор:
Генерал Небојша Павковић враћен је у Србију авионом Владе, након што је Међународни резидуални механизам у Хагу донио одлуку о његовом пријевременом пуштању са казне од 22 године затвора.
Инстаграм странца 192.рс објавила је фотографију генерала из авиона, која је наводно настала током лета за Србију.
Подсјећања ради, генерал Павковић је одмах по слијетању у Београд санитетом пребачен на ВМА.
Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу донио је одлуку да Павковића, због тешког здравственог стања, пријевремено пусти на слободу.
Генерал Павковић је, током НАТО агресије 1999. године, био командант Треће армије Војске Југославије, која је била распоређена на простору КиМ, преноси "Телеграф".
Хашки трибунал га је 2009. године осудио на 22 године затвора, а тужилаштво га је теретило за злочине против човјечности и кршење закона и обичаја ратовања.
Оптужница против Павковића је отпечаћена у октобру 2003. године, а он се 2005. године предао Трибуналу у Хагу.
