Додик: СНСД треба изаћи на пријевремене изборе

АТВ

29.09.2025

09:42

Главни одбор СНСД једногласно је донио одлуку да ова странка иде на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске који су заказани за 23. новембар.

Предсједник СНСДа Милорад Додик рекао је на сједници Главног одбора странке да СНСД треба изаћи на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске да би се спријечио покушај девастације и дестабилизације Српске.

"СНСД што прије треба да у Народној скупштини Републике Српске предложи одлуку да буде изабран вршилац дужности предсједника Српске до пријевремних избора, а можда и дуже", рекао је Додик у обраћању на сједници у Бањалуци.

Он је истакао да је охрабрен чињеницом да су сви одбори СНСДа у локалним заједницама једногласни у ставу да треба изаћи на пријевремене изборе.

Милорад Додик

СНСД

prijevremeni izbori

