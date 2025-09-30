Мали јазавичар одушевљен "шољицом за све": Реакције преплавиле друштвене мреже

30.09.2025
22:48
За све постоји први пут, укључујући и популарну посластицу за псе „шољица за штене“.
Преслатко штене мини јазавичара по имену Финли Џејмс апсолутно је уживало у својој првој авантури са посластицом. Видео, који је Финли Џејмс подијелио на ТикТоку, постао је виралан са 1,8 милиона прегледа и стотинама хиљада лајкова, пише Pet Helpful .
У слатком снимку, мали јазавичар сједи у крилу свог власника и радознало гледа кроз прозор, несвјестан изненађења које га чека. Када стигну до запослене у продавници, она је толико одушевљена малим псом да га одмах фотографише мобилним телефоном.
Послије кратког чекања и великог зевања, коначно је стигла његова прва „шоља за штене“. Његов власник му је дао шољу шлага, који је одмах постао хит. Финли Џејмс је са ентузијазмом почео да дегустира нову посластицу, удобно смјештен на контролној табли аутомобила.
@finnley.james such a big pup cup for such a smoll boy 🐾🤎✨ @Starbucks #minidachshund #pupcupstarbucks #finnleyjames #trendingdachshund #creamdachshundpuppy ♬ Matcha Boba - Becomfy
„Тако велика 'шоља за штене' за тако малог дјечака“, написао је власник у опису видеа. Наравно, шлаг је завршио свуда, укључујући и његово слатко мало лице, али то није умањило искуство, које је, судећи по његовој реакцији, заслужило савршену петицу.
Слатки јазавичар је измамио осмијех на лица многих људи
Корисници ТикТока нису могли да сакрију своје одушевљење преслатким видеом Финли Џејмс.
„Веома посебан дан за њега“, „Сваке године водим свог пса на 'шоу за штене' за његов рођендан још откако је била штене. Сада има 8 година“, „Довољно је мали да стане на врх контролне табле“, само су неки од коментара.
