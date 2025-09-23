Азорска острва погодио земљотрес јачине 5,3 степена

Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од десет километара, на удаљености од 136 километара од места Лажис дас Флорис.

Наука и технологија Просјечна особа проведе на телефону 88 дана годишње

За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети.

Није издато упозорење на опасност од цунамија, преноси Танјуг.