Азорска острва погодио земљотрес јачине 5,3 степена

Танјуг

23.09.2025

09:28

Азорска острва погодио земљотрес јачине 5,3 степена
Фото: ЕМСЦ

Азорска острва у Атлантском океану данас је погодио земљотрес јачине 5,3 степена по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од десет километара, на удаљености од 136 километара од места Лажис дас Флорис.

За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети.

Није издато упозорење на опасност од цунамија, преноси Танјуг.

Таг:

Земљотрес

