Азорска острва погодио земљотрес јачине 5,3 степена

Извор:
Танјуг
23.09.2025
09:28
Азорска острва у Атлантском океану данас је погодио земљотрес јачине 5,3 степена по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.
Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од десет километара, на удаљености од 136 километара од места Лажис дас Флорис.
За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети.
Није издато упозорење на опасност од цунамија, преноси Танјуг.
