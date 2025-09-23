Logo

Покушај обарања Трамповог хеликоптера? - ВИДЕО

23.09.2025

09:07

Коментари:

0
Покушај обарања Трамповог хеликоптера? - ВИДЕО
Фото: Youtube/The Sun/screenshot

Тајна служба у Вашингтону ухапсила је мушкарца осумњиченог да је ласером покушао да обори хеликоптер "Марин уан" у којем се у том тренутку налазио амерички предсједник Доналд Трамп, пише NVC News.

Како овај портал наводи, инцидент се догодио у суботу увече на Авенији Конститјушн у Вашингтону гдје је Дијего Сантијаго, агент Тајне службе задужен за обезбјеђивање шефа Беле куће, примијетио мушкарца голог до појаса који је "причао сам са собом и био гласан".

Тај човјек је посматрао хеликоптер предсједника САД.

"Због слабог освјетљења на тротоару, Сантијаго је уперио свјетло батеријске лампе (у осумњиченог) како би га боље осмотрио. Осумњичени је онда усмјерио и упалио црвени ласерски зрак у лице Сантијагу, наизглед како би му узвратио. Црвени ласерски зрак је погодио у очи Сантијага и на кратко га дезоријентисао", пише у судским документима објављеним у вези с овим инцидентом.

Сантијаго је потом пришао мушкарцу, касније идентификованом као Џејкоб Самјуел Винклер, који је усмјерио тај исти црвени ласерски показивач у смијеру "Марин уан" и активирао ласерски зрак.

Сантијаго је одмах реаговао, одузео уређај и ставио лисице Винклеру.

Како пише NBC News, током претреса код осумњиченог пронађен је и нож.

Током испитивања Винклер је изјавио да није знао да је забрањено усмјеравати ласер ка летјелицама и тврдио да то ради "насумично", укључујући и то да их понекад упери према путоказима на улицама.

Америчка телевизија наводи да је, према судским материјалима, његово понашање "представљало ризик од изненадног губитка вида и дезоријентације пилота, нарочито током лета на малој висини у близини других хеликоптера америчке Парковске полиције и маринаца, као и Вашингтоновог споменика".

Наводи се да је тиме за предсједнички хеликоптер постојао ризик од судара у ваздуху.

Осумњиченом пријети до пет година затвора и новчана казна од 250.000 долар, преноси Б92.

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли су напукла јаја сигурна за конзумирање?

Здравље

Да ли су напукла јаја сигурна за конзумирање?

2 ч

0
Први пут међу новим астронаутима више жена него мушкараца

Наука и технологија

Први пут међу новим астронаутима више жена него мушкараца

2 ч

0
Дјечак учење бојице учионица школа

Друштво

Знате ли га ријешити? Задатак из математике изазвао жустру расправу на мрежама

2 ч

0
У Вишеграду лов на предаторе

Друштво

У Вишеграду лов на предаторе

2 ч

0

Више из рубрике

Ове холивудске звијезде потписале писмо поводом суспензије Џимија Кимела

Свијет

Ове холивудске звијезде потписале писмо поводом суспензије Џимија Кимела

3 ч

0
Земљотрес магнитуде 3.1 степени Рихтера регистрован у Медитерану

Свијет

Земљотрес магнитуде 3.1 степени Рихтера регистрован у Медитерану

3 ч

0
Џими Кимел се враћа на екране

Свијет

Џими Кимел се враћа на екране

3 ч

0
Власти упозориле: Стиже катастрофа

Свијет

Власти упозориле: Стиже катастрофа

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

34

Ова европска земља ће ускоро престићи Њемачку: Шта је чини тако успјешном?

11

29

Пријете поплаве, бујице и клизишта: Опасно невријеме стиже у регион

11

28

Ухапшен након пет мјесеци: Мушкарац упао на час и пријетио наставници због сина

11

25

Пензионер у Српској добија пензију 75 година

11

17

Преминула звијезда филма "Чаробњак из Оза"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner