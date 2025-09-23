Покушај обарања Трамповог хеликоптера? - ВИДЕО

23.09.2025
09:07
Тајна служба у Вашингтону ухапсила је мушкарца осумњиченог да је ласером покушао да обори хеликоптер "Марин уан" у којем се у том тренутку налазио амерички предсједник Доналд Трамп, пише NVC News.
Како овај портал наводи, инцидент се догодио у суботу увече на Авенији Конститјушн у Вашингтону гдје је Дијего Сантијаго, агент Тајне службе задужен за обезбјеђивање шефа Беле куће, примијетио мушкарца голог до појаса који је "причао сам са собом и био гласан".
Тај човјек је посматрао хеликоптер предсједника САД.
"Због слабог освјетљења на тротоару, Сантијаго је уперио свјетло батеријске лампе (у осумњиченог) како би га боље осмотрио. Осумњичени је онда усмјерио и упалио црвени ласерски зрак у лице Сантијагу, наизглед како би му узвратио. Црвени ласерски зрак је погодио у очи Сантијага и на кратко га дезоријентисао", пише у судским документима објављеним у вези с овим инцидентом.
Сантијаго је потом пришао мушкарцу, касније идентификованом као Џејкоб Самјуел Винклер, који је усмјерио тај исти црвени ласерски показивач у смијеру "Марин уан" и активирао ласерски зрак.
Сантијаго је одмах реаговао, одузео уређај и ставио лисице Винклеру.
Како пише NBC News, током претреса код осумњиченог пронађен је и нож.
Током испитивања Винклер је изјавио да није знао да је забрањено усмјеравати ласер ка летјелицама и тврдио да то ради "насумично", укључујући и то да их понекад упери према путоказима на улицама.
Америчка телевизија наводи да је, према судским материјалима, његово понашање "представљало ризик од изненадног губитка вида и дезоријентације пилота, нарочито током лета на малој висини у близини других хеликоптера америчке Парковске полиције и маринаца, као и Вашингтоновог споменика".
Наводи се да је тиме за предсједнички хеликоптер постојао ризик од судара у ваздуху.
Осумњиченом пријети до пет година затвора и новчана казна од 250.000 долар, преноси Б92.
