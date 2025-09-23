Logo

Ове холивудске звијезде потписале писмо поводом суспензије Џимија Кимела

23.09.2025

08:35

Ове холивудске звијезде потписале писмо поводом суспензије Џимија Кимела
Фото: Tanjug / AP

Стотине холивудских звезда потписале су отворено писмо Америчке уније за грађанске слободе којим се Американци позивају на борбу за одбрану и очување уставом заштићених права након суспензије тв водитеља Џимија Кимела, преносе амерички медији.

Писмо је потписало више од 430 филмских, ТВ и позоришних глумаца, укључујући Роберта Де Нира, Бена Афлека, Џенифер Анистон, Селену Гомез, Тома Хенкса и Мерил Стрип, пренео је АП.

У писму Америчке уније за грађанске слободе истиче се да је ово “мрачан тренутак за слободу говора у америчкој нацији”.

Занимљивости

У ова два хороскопска знака се рађају највјернији партнери

Потез је услиједио мање од недјељу дана пошто је ТВ мрежа АБЦ обуставила емитовање ток шоуа Кимела након његових коментара о убиству америчког патриоте Чарлија Кирка.

“Без обзира на нашу политичку оријентацију, и то да ли смо ангажовани у политици или не, ми сви волимо нашу земљу. Такође, дијелимо увјерење да наше гласове никада не треба да ућуткају они који су на власти - јер ако се то догоди једном од нас, догађа се свима нама”, поручили су потписници писма.

Међу потписницима су и добитник овогодишње Еми награде Ноа Вајл, Били Кристал, Кери Вашингтон и Кевин Бејкон, наводи Асошијетед прес.

(Тањуг)

Таг:

Џими Кимел

