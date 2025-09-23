Logo

Суд без милости казнио возача који је вријеђао полицију

Без 3.210 евра остао је 43-годишњак којег је у суботу у Доњој Бистри надомак Загреба зауставила полиција.

Он је око 1:45 сати затечен у вожњи Бистранском улицом без кориштења сигурносног појаса. Одмах је заустављен, чим су га полицајци уочили, па им је притом кроз отворени прозор возила сасуо низ псовки.

Док су га покушавали легитимисати, полицајцима је одбио дати на увид возачку и саобраћајну дозволу те личну карту. Успут их није престао вријеђати и омаловажавати, а притом се због високог степена алкохолисаности мучећи да састави реченице, преноси Јутарњи.хр.

“Возач је одбио понуђено тестирање на алкохол и дроге у организму те лијечничку помоћ односно стручни преглед узимање крви и урина ради анализе. Ухапшен је и приведен у службене просторије на криминалистичко истраживање и смјештен у посебну просторију до престанка д‌јеловања опојног средства након чега је доведен на Опћински суд у Новом Загребу. Полиција је у оптужном приједлогу предложила да се окривљеника прогласи кривим, казни новчаном казном од 2.230 еура и изрекне заштитна мјера забране управљања моторним возилима Б категорије у трајању од три мјесеца”, кажу из ПУ загребачке.

Њихов приједлог се, пак, дежурном прекршајном суцу учинио благ па је 43-годишњаку "из џепа избио" 3.210 евра и одредио му двомјесечну забрану управљања Б категоријом.

