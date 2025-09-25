Logo

Ђина Џиновић није могла одлучити шта ће купити, па направила хаос

25.09.2025

Ђина Џиновић није могла одлучити шта ће купити, па направила хаос
Фото: Printscreen/Instagram/Đina Džinović

Кћерка Хариса Џиновића и Мелине Џиновић, Ђина разбацала је обућу по продавници док је пробала разне моделе и двоумила се које ципеле ће да узме.

Ђина Џиновић као и њена мајка, Мелина много воли моду и свакодневно купује нове комаде, који су углавном брендирани.

Она је донијела неколико пари обуће, коју је разбацала по поду, али и клупи на којој се сједи, јер није могла да се одлучи шта ће купити.

Ђина је тако без проблема пробала ципеле, не марећи за хаос који је направила, јер јој је само било битно да одабере прави модел за себе.

(Информер)

Таг:

Đina Džinović

