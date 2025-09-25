Ђина Џиновић није могла одлучити шта ће купити, па направила хаос

Извор:
25.09.2025
Кћерка Хариса Џиновића и Мелине Џиновић, Ђина разбацала је обућу по продавници док је пробала разне моделе и двоумила се које ципеле ће да узме.
Ђина Џиновић као и њена мајка, Мелина много воли моду и свакодневно купује нове комаде, који су углавном брендирани.
Она је донијела неколико пари обуће, коју је разбацала по поду, али и клупи на којој се сједи, јер није могла да се одлучи шта ће купити.
Ђина је тако без проблема пробала ципеле, не марећи за хаос који је направила, јер јој је само било битно да одабере прави модел за себе.
