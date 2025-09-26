Минић: Малициозни наратив с циљем блаћења свега у Српској

26.09.2025
11:47
Коментари:1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је срећан што је провео предивних сат времена са продавцима на пијаци, вриједним људима, који раде на киши, врућини, вјетру, а да онда неки, који сједе по цијели дан и смишљају што малициознији наратив, дају квалификације чији је циљ искључиво блаћење свега у Српској.
"Чујем да су моју посјету пијаци у Требињу неки окарактерисали као бахату јер нисам узео кусур од продавача, то више говори о њима него о мени", објавио је Минић на Иксу.
Он је додао да се у сваком случају искрено нада да ће врло брзо, као премијер, институционално, бити у прилици да продавцима на пијаци омогући боље резултате рада.
"Видимо се на терену", поручио је Минић који је јуче заједно са министрима посјетио општине у Херцеговини.
