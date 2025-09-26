Logo

Минић: Малициозни наратив с циљем блаћења свега у Српској

26.09.2025

11:47

Коментари:

1
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: screenshot

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је срећан што је провео предивних сат времена са продавцима на пијаци, вриједним људима, који раде на киши, врућини, вјетру, а да онда неки, који сједе по цијели дан и смишљају што малициознији наратив, дају квалификације чији је циљ искључиво блаћење свега у Српској.

"Чујем да су моју посјету пијаци у Требињу неки окарактерисали као бахату јер нисам узео кусур од продавача, то више говори о њима него о мени", објавио је Минић на Иксу.

Он је додао да се у сваком случају искрено нада да ће врло брзо, као премијер, институционално, бити у прилици да продавцима на пијаци омогући боље резултате рада.

"Видимо се на терену", поручио је Минић који је јуче заједно са министрима посјетио општине у Херцеговини.

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић: Институције Српске развиле програме подршке за надарену дјецу

Република Српска

Цвијановић: Институције Српске развиле програме подршке за надарену дјецу

2 ч

0
Сједница Владе Српске у Требињу

Република Српска

Ово су одлуке: Огласила се Влада након сједнице у Требињу

16 ч

0
Да ли ће странке на изборе или неће?

Република Српска

Да ли ће странке на изборе или неће?

18 ч

5
Sjednica Vlade Republike Srpske

Република Српска

Пренос: Сједница Владе Републике Српске

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

40

Поражавајућа статистика: Рак грлића материце годишње убије око 130 жена у БиХ

13

37

Изгорјела викендица Јале Брата: Огласила се полиција

13

33

Тренер Партизана: Не знам гдје је играч

13

24

Погинула позната пјевачица: Пала са терасе

13

13

Бањалука домаћин петог ''Органик феста Српске“

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner