Цвијановић: Институције Српске развиле програме подршке за надарену дјецу

У Бањалуци је данас отворена конференција "Од потенцијала до успјеха - изградња инклузивног модела подршке надареној дјеци и младима".

Покровитељ конференције је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић, која је на отварању конференција одржала поздравни говор.

- Веома важно је препознати дјецу која су надарена и талентована за различите области, као и имати способног просвјетног радника који може координисано и организовано радити са њима - навела је Цвијановић уочи отварања конференције.

Истакла је да су институције Републике Српске развиле програме подршке.

- Просвјетни радници су огроман системски ресурс да помогнете да се покаже и развије нешто што постоји у неком дјетету - рекла је Цвијановић.

Нагласила је да је срећна да су институције Српске успјеле развити различите програме подршке за надарену дјецу.

- Друштво, оптерећено насљеђеним социјалним питањима, увијек је више пажње поклањало рањивим категоријама друштва - изјавила је она.

Цвијановић је истакла да јој је задовољство бити покровитељ ове конференције, која би требала бити позитиван искорак у даљем дјеловању институција и друштва према надареној и талентованој дјеци.

Прву конференцију у Републици Српској посвећену системској подршци надареној и талентованој дјеци и младима организује Филозофски факултет Универзитета и Центар за надареност "Наум", а суорганизатор је Фондација "Каћа".

Конференција "Од потенцијала до успјеха - изградња инклузивног модела подршке надареној дјеци и младима" одржава се у Студентском културном центру бањалучког Универзитета.

