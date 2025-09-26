Logo

Небојша Павковић пријевремено излази из Хага

Предсједник Александар Вучић објавио је из Њујорка да ће генерал Небојша Павковић пријевремено бити пуштен из Хага због изузетно лошег здравственог стања.

Генерал Небојша Павковић биће пуштен из финског затвора и пребачен на лијечење на ВМА.

"Идемо по генерала да коначно угледа сунце слободног неба из Србије", поручио је Вучић и додао:

Свијет

Урушио се рудник злата: Страхује се да има преко 100 жртава

"Механизам у Хагу је донио одлуку да Павковић пријевремено буде на слободи. По мојој молби и многих људи, због лошег здравственог стања, молба је прихваћана. Сад иде наш анекс механизму и онда можемо да идемо по генерала Павковића и да угледа Сунце слободне Србије за коју се толико борио.

