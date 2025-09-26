Небојша Павковић пријевремено излази из Хага

Извор:
Предсједник Александар Вучић објавио је из Њујорка да ће генерал Небојша Павковић пријевремено бити пуштен из Хага због изузетно лошег здравственог стања.
Генерал Небојша Павковић биће пуштен из финског затвора и пребачен на лијечење на ВМА.
"Идемо по генерала да коначно угледа сунце слободног неба из Србије", поручио је Вучић и додао:
Урушио се рудник злата: Страхује се да има преко 100 жртава
"Механизам у Хагу је донио одлуку да Павковић пријевремено буде на слободи. По мојој молби и многих људи, због лошег здравственог стања, молба је прихваћана. Сад иде наш анекс механизму и онда можемо да идемо по генерала Павковића и да угледа Сунце слободне Србије за коју се толико борио.
