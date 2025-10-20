Цуцле за бебе хитно повучене са тржишта: Садрже опасну хемикалију

Извор:
Са српског тржишта хитно су повучене цуцле за бебе усљед хемијског ризика, објављено је на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине (НЕПРО).
Како се наводи у саопштењу, тестирањем производа утврђено је да цуцле (лаже) швајцарског бренда Curaprox могу садржати БПА супстанцу, концентрисану у пластичном дијелу штитника, која је класификована као потенцијално штетна по здравље дјеце.
БПА је синтетичка хемикалија која се користи у производњи пластике, али има структуру сличну женском хормону естрогену, чије дејство имитира у тијелима људи и животиња.
"Последице по здравље које изазива БПА су бројне – рак дојке, рак простате, ендометриоза, болести срца, гојазност, дијабетес, поремећаји имуног система, утицај на репродукцију, развој мозга и понашање, укључујући понашање дјеце", навела је Клои Топинг, активисткиња организације "Chem Trust".
Подаци о производу
Назив производа: Цуцла (лажа)
Бренд: Curaprox
Модел/серија: 006,007,008,009,010,011
Врста ризика: Хемијски
Земља порекла: Кина
