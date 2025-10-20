Logo

Цуцле за бебе хитно повучене са тржишта: Садрже опасну хемикалију

Извор:

Курир

20.10.2025

18:16

Коментари:

0
Цуцле за бебе хитно повучене са тржишта: Садрже опасну хемикалију

Са српског тржишта хитно су повучене цуцле за бебе усљед хемијског ризика, објављено је на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине (НЕПРО).

Како се наводи у саопштењу, тестирањем производа утврђено је да цуцле (лаже) швајцарског бренда Curaprox могу садржати БПА супстанцу, концентрисану у пластичном дијелу штитника, која је класификована као потенцијално штетна по здравље дјеце.

Шта је БПА?

БПА је синтетичка хемикалија која се користи у производњи пластике, али има структуру сличну женском хормону естрогену, чије дејство имитира у тијелима људи и животиња.

struja - radovi - elektro

Бања Лука

Бројне улице и насеља у Бањалуци остају без струје

"Последице по здравље које изазива БПА су бројне – рак дојке, рак простате, ендометриоза, болести срца, гојазност, дијабетес, поремећаји имуног система, утицај на репродукцију, развој мозга и понашање, укључујући понашање дјеце", навела је Клои Топинг, активисткиња организације "Chem Trust".

Подаци о производу

Назив производа: Цуцла (лажа)

Бренд: Curaprox

Модел/серија: 006,007,008,009,010,011

Врста ризика: Хемијски

Земља порекла: Кина

(Курир)

Подијели:

Тагови:

cucla

povlačenje sa tržišta

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бројне улице и насеља у Бањалуци остају без струје

Бања Лука

Бројне улице и насеља у Бањалуци остају без струје

1 ч

0
Лавров и Рубио разговарали телефоном, могућ састанак у четвртак

Свијет

Лавров и Рубио разговарали телефоном, могућ састанак у четвртак

1 ч

0
Кинеска економија расла најслабије у годину дана

Економија

Кинеска економија расла најслабије у годину дана

1 ч

0
Додик упутио саучешће породици генерала Павковића

Република Српска

Додик упутио саучешће породици генерала Павковића

1 ч

0

Више из рубрике

Кинеска економија расла најслабије у годину дана

Економија

Кинеска економија расла најслабије у годину дана

1 ч

0
Лоша година обрала љешнике

Економија

Лоша година обрала љешнике

1 ч

0
Свиња

Економија

Цијена прасића почела да расте, погледајте колико коштају јагњад

2 ч

0
Наставак преговора о повећању најниже плате након анализе Министарства финансија

Економија

Наставак преговора о повећању најниже плате након анализе Министарства финансија

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

21

Нови дипломатски скандал Елмедина Конаковића

19

17

Бугарска спремна да отвори ваздушни простор за Путина

19

15

Избора ће бити, а можда и неће

19

11

Верица Тадић три пута побиједила карцином: Ево зашто су важни редовни прегледи

18

57

Централне вијести, 20.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner