Logo

Кинеска економија расла најслабије у годину дана

20.10.2025

17:54

Коментари:

0
Кинеска економија расла најслабије у годину дана
Фото: Pixabay

Кинеска економија порасла је за 4.8 одсто у трећем тромјесечју у односу на претходну годину, што је најспорији темпо у години, али у складу с очекивањима аналитичара упркос континуираном паду тржишта некретнина.

Улагања у фиксну имовину, која укључују некретнине, неочекивано су се смањила за 0.5 одсто у првих девет мјесеци године због успоравања потрошње на инфраструктуру и производњу. Аналитичари које је анкетирао "Ројтерс" предвиђали су раст од 0.1 одсто.

Улагања у некретнине наставила су пад, склизнувши за 13.9 одсто у години до септембра, у поређењу с падом од 12.9 одсто током првих осам мјесеци године.

Брак вјенчање

Занимљивости

Нови тренд на вјенчањима: Гости морају да ураде ово прије уласка на церемонију

Пад улагања у фиксну имовину је "риједак и алармантан", рекао је у биљешци Civei Cang, предсједник и главни економиста у Pinpoint Asset Managementu.

Упозорио је да се раст БДП-а у четвртом тромјесечју суочава с притиском према доле.

Посљедњи пут када је Кина забиљежила смањење улагања у фиксну имовину било је 2020. године током пандемије, према подацима Wind Informationa који датирају из 1992. године, преноси "SeeBiz".

Подијели:

Тагови:

Кина

економија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лоша година обрала љешнике

Економија

Лоша година обрала љешнике

1 ч

0
Свиња

Економија

Цијена прасића почела да расте, погледајте колико коштају јагњад

2 ч

0
Наставак преговора о повећању најниже плате након анализе Министарства финансија

Економија

Наставак преговора о повећању најниже плате након анализе Министарства финансија

3 ч

0
Ко је најбогатији бизнисмен у Србији? Створио је пословну империју вриједну 2,85 милијарди евра

Економија

Ко је најбогатији бизнисмен у Србији? Створио је пословну империју вриједну 2,85 милијарди евра

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Нови политички покрет најгласније "УХ"

19

21

Нови дипломатски скандал Елмедина Конаковића

19

17

Бугарска спремна да отвори ваздушни простор за Путина

19

15

Избора ће бити, а можда и неће

19

11

Верица Тадић три пута побиједила карцином: Ево зашто су важни редовни прегледи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner