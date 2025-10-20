Кинеска економија расла најслабије у годину дана

20.10.2025
Кинеска економија порасла је за 4.8 одсто у трећем тромјесечју у односу на претходну годину, што је најспорији темпо у години, али у складу с очекивањима аналитичара упркос континуираном паду тржишта некретнина.
Улагања у фиксну имовину, која укључују некретнине, неочекивано су се смањила за 0.5 одсто у првих девет мјесеци године због успоравања потрошње на инфраструктуру и производњу. Аналитичари које је анкетирао "Ројтерс" предвиђали су раст од 0.1 одсто.
Улагања у некретнине наставила су пад, склизнувши за 13.9 одсто у години до септембра, у поређењу с падом од 12.9 одсто током првих осам мјесеци године.
Пад улагања у фиксну имовину је "риједак и алармантан", рекао је у биљешци Civei Cang, предсједник и главни економиста у Pinpoint Asset Managementu.
Упозорио је да се раст БДП-а у четвртом тромјесечју суочава с притиском према доле.
Посљедњи пут када је Кина забиљежила смањење улагања у фиксну имовину било је 2020. године током пандемије, према подацима Wind Informationa који датирају из 1992. године, преноси "SeeBiz".
