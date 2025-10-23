Ево како да препознате најсочније и најслађе мандарине

Извор:
Информер
23.10.2025
09:11
Коментари:0
Искусни продавци и љубитељи воћа имају неколико провјерено ефикасних трикова како да већ на пијаци препознате ону праву, најслађу мандарину.
Куповина мандарина може да буде права мала лутрија, споља све дјелују исто, а тек код куће схватимо да смо умјесто сочне посластице понели кесу киселих или сувих плодова.
1. Погледајте боју - али, не вјерујте јој увијек
На први поглед, најзрелије мандарине дјелују као оне које су јарко наранџасте боје. Међутим, то није увијек знак сласти. Боја може да зависи од сорте или начина чувања.
Права зрела и слатка мандарина има уједначену боју без зелених нијанси, али и благо мат површину, превише сјајна кора често значи да је плод био воштан или хемијски третиран да би изгледао љепше.
2. Тежина открива сочност
Један од најпоузданијих знакова је, тежина у руци.
Узмите мандарину и провјерите да ли је "тешка за своју величину". Што је тежа, то има више сока и природног шећера. Лагане мандарине често су већ исушене изнутра или још нису довољно сазреле.
3. Кора мора да је мекана, али не превише
Лагано притисните кору. Ако под прстима благо попусти, а притом не остане удубљење - то је идеално. Кора која је превише тврда значи да плод није зрео, док превише мекана и наборана указује да је мандарина презрела или стара. Овакве мандарине се релативно лако и љуште.
4. Мирис говори све
Најслађе мандарине миришу интензивно чак и без гуљења. Ако не осјетите препознатљив цитрусни мирис док их држите у руци, велика је шанса да укус неће бити богат. Увијек бирајте плодове који имају јак, природан мирис - то је знак да су зрели на стаблу, а не у складишту.
5. Петељка и доњи дио су кључ
Обратите пажњу на дио гдје је била петељка - ако је и даље чврста и зелена, плод је свјеж. Доњи дио (тзв. "пупак") код многих сорти зна да открије и зрелост: благо удубљен и мекан често значи да је мандарина слатка.
Иако многи бирају крупније мандарине, често су мање сорте слађе, јер у њима има више шећера по запремини.
Ситније мандарине с танком кором обично су најукусније, поготово ако су с југа земље или из Грчке и Шпаније.
Да бисте на пијаци одмах изабрали праве - гледајте, миришите и опипајте. Мандарина која је тешка, мирисна и еластична на додир готово сигурно ће бити она која се топи у устима.
Сљедећи пут кад кренете на пијацу, сјетите се ових савјета и изаберите само најслађе плодове, јер разлика се осјети већ на први залогај
(информер)
