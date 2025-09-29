Мушкарац и жена се потукли у шуми због кестења

Извор:
Да људска нетрпељивост понекад може прерасти у несвакидашње сукобе, потврђује и догађај из цазинских шума гдје је дошло до физичког сукоб између мушкарца и жене – и то због кестења.
Према ријечима очевидаца, све је почело вербалним сукобом док су обоје сакупљали кестење.
Расправа се убрзо претворила у физички обрачун, при чему је мушкарац насрнуо на жену.
Срећом, присутни су реаговали на вријеме и успјели раздвојити завађене стране, чиме је спријечена озбиљнија посљедица.
Незванично се сазнаје да је на лице мјеста убрзо стигла и полицијска патрола, која је преузела даљње поступање у вези с овим несвакидашњим случајем.
