Logo

Мушкарац и жена се потукли у шуми због кестења

Извор:

Агенције

29.09.2025

09:52

Коментари:

0
Мушкарац и жена се потукли у шуми због кестења

Да људска нетрпељивост понекад може прерасти у несвакидашње сукобе, потврђује и догађај из цазинских шума гдје је дошло до физичког сукоб између мушкарца и жене – и то због кестења.

Према ријечима очевидаца, све је почело вербалним сукобом док су обоје сакупљали кестење.

Расправа се убрзо претворила у физички обрачун, при чему је мушкарац насрнуо на жену.

Срећом, присутни су реаговали на вријеме и успјели раздвојити завађене стране, чиме је спријечена озбиљнија посљедица.

Незванично се сазнаје да је на лице мјеста убрзо стигла и полицијска патрола, која је преузела даљње поступање у вези с овим несвакидашњим случајем.

Подијели:

Тагови:

Туча

sukob

kestenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Метеоролог најавио и до пола метра снијега

Србија

Метеоролог најавио и до пола метра снијега

1 ч

0
Додик: СНСД треба изаћи на пријевремене изборе

Република Српска

Додик: СНСД треба изаћи на пријевремене изборе

1 ч

0
Снијег цеста аутомобили паркинг

Друштво

Стиже велика промјена времена, ево када је могућ снијег

1 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Преминула легенда Реал Мадрида

1 ч

0

Више из рубрике

Пијан испао из аута - сједио на прозору

Хроника

Пијан испао из аута - сједио на прозору

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Трагедија на ауто-путу: Једна особа погинула

2 ч

0
Полиција Србије

Хроника

У стравичној несрећи повријеђено шесторо, међу њима 4 малољетника

3 ч

0
Четири дјевојчице покошене на пјешачком прелазу у Лозници

Хроника

Четири дјевојчице покошене на пјешачком прелазу у Лозници

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

08

Ево како да проверите да ли имате неплаћене саобраћајне казне

11

07

Гогановић: Сарајево прикрива своје проблеме нападима на Српску и Србију

11

00

''Зрно бесмртника'' све популарније у исхрани

10

59

Медведев: Европа не може да приушти рат са Русијом

10

47

Хаос на популарном грчком острву након невремена

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner