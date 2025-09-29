Кружи СМС превара, не отварајте ове поруке

Извор:
Танјуг
29.09.2025
13:04
Коментари:0
Јавно предузеће "Путеви Србије" упозорава грађане да не отварају СМС поруке о саобраћајним прекршајима јер је ријеч о превари
Како је наведено, злонамјерне СМС поруке које и даље стижу грађанима односе се на наводно прекорачење брзине, ненаплаћене путарине или друге саобраћајне прекршаје.
Путеви Србије још једном апелују да грађани не отварају поруке и не уносе податке са својих платних картица
Република Српска
1 ч0
Србија
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму