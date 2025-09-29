Logo

Кружи СМС превара, не отварајте ове поруке

Извор:

Танјуг

29.09.2025

13:04

Коментари:

0
Фото: Pixabay / lukgehr

Јавно предузеће "Путеви Србије" упозорава грађане да не отварају СМС поруке о саобраћајним прекршајима јер је ријеч о превари

Како је наведено, злонамјерне СМС поруке које и даље стижу грађанима односе се на наводно прекорачење брзине, ненаплаћене путарине или друге саобраћајне прекршаје.

Путеви Србије још једном апелују да грађани не отварају поруке и не уносе податке са својих платних картица

