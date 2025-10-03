Logo

Пензионер ушао у општину, па спустио гаће

03.10.2025

10:23

Пензионер ушао у општину, па спустио гаће
Фото: Pexels

Пензионер Б. Л. (72) је ушао у канцеларију Туристичке заједнице Подгоре, која се налази у згради општине и урадио скандалозну ствар што ужаснуло запослене и због чега је морала да интервенише и полиција.

Пензионер је око 6:30 ујутру ушао у просторије Туристичке заједнице обучен само у купаће гаће. Запослена га је љубазно поздравила, а он је одговорио непристојним „поздравом“, наиме скидањем купаћих гаћа. Након тога, сео је го у канцеларијску столицу. Затим је отишао, али се врло брзо, вратио у канцеларију Туристичке заједнице.

Кажњен са 250 евра

Онда је одлучио да приђе радници, пред којом је одмах скинуо купаће гаће. Стајао је го неко време испред ужаснуте жене која га је љубазно упозорила да на плажи постоје кабине за пресвлачење. Али му се није допало оно што је чуо и почео је да се жали. Службеница је напустила канцеларију, па се пензионер пресвукао и изашао на улицу.

Овим наступима прекршио је члан 14 Закона о прекршајима против јавног реда и мира, па је због вређања моралних осећања грађана, са закашњењем од 13 дана од инцидента, недавно кажњен са 250 евра уз обавезу плаћања паушалног износа од 25 евра.

Пензионер се не сматра кривим, иако признаје да се свукао го. Све је свалио на свој инвалидитет и здравствене проблеме, због чега има проблема са пресвлачењем на параванима на плажи.

"Урадио сам то из здравствених разлога"

- Тамо немају столице. И то сам рекао запосленом у туристичкој канцеларији. Истина је да сам два пута ушао у канцеларију и скинуо одећу, али сам се и пресвукао. Урадио сам то због здравствених проблема. Треба обезбедити услове за пресвлачење особама са инвалидитетом - бранио се 72-годишњак.

Службеник Туристичке заједнице Подгоре се присетио да је исти човек на исти начин ушао у њихову канцеларију у јулу.

- Нисам то никоме пријавио, али је он поновио исто када је моја колегиница радила, која га је упозорила да то није место за пресвлачење. Он је протестовао и рекао да је инвалид, па је она напустила канцеларију, а он ју је увредио - закључио је туристички радник.

Ресторан

Свијет

Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом

