17.10.2025

11:31

Вјеровали или не: Ова српска јела проглашена су најлошијим

Иако их многи сматрају специјалитетима српске кухиње, поједина јела проглашена су “најгорим” према гласовима "стручњака" са платформе.

Наиме, ријеч је о јелима која имају најслабије просјечне оцене. Многи ће се изненадити када виде да су међу најлошије оцијењеним баш њихова омиљена јела, попут маковњаче или рибљег паприкаша. Ово је топ 10 најлошијих према оцјенама са Тасте Атласа.

1. Жива пљескавица

Можда никад нисте ни чули за живу пљескавицу, али у питању је специјалитет који се служи у ресторану „Код Боре“ у Седларима код Ваљева и људи специјално долазе да би га пробали.

2. Пихтије

На другом мјесту нашле су се пихтије. То је јело са којим се млади нису толико сусретали и које можда не изгледа примамљиво, али искуснији љубитељи добре кухиње тврде да је и те како укусно и здраво.

3. Резанци са маком

Скромно јело које нас враћа у детињство – само странци би могли да потцијене резанце са маком, преноси Нова.рс.

4. Чорба од шпината

Чорба од шпината нашла се на четвртом мјесту најлошије оцијењених српских јела.

5. Српска салата

Српска салата је овдје представљена као „верзија шопске салате“, само без сира. Можда зато није оставила утисак.

6. Лесковачка кавурма

Масна и јака, традиционално се припрема кад захлади и када је свима потребно више енергије.

7. Рибљи паприкаш

Можда је мало теже наћи право мјесто да се проба добра рибља чорба – али они који су га нашли, или можда учествовали у припреми котлића уз ријеку, сигурно би је сврстали у најбоља јела.

8. Шкембе чорба

Јасно је да туристи бјеже од тог јаког мириса шкембића, али у нашем регион се у ово јело куну као у најбољи лијек послије бурне ноћи.

9. Маковњача

Можда је туристима превише мака. Онима који су одрасли уз маковњачу овог преукусног јела никада није превисе.

10. Попара

Омиљено "сиротињско јело" које странци не могу да разумију, али за многе је то одличан доручак.

Хроника

Рођаци из БиХ се сударили у Хрватској: Један возио аутомобил, а други аутобус

