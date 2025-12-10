Зеленски разговарао са посланицима о одржавању избора

Извор:
СРНА
10.12.2025
21:08
Украјински предсједник Владимир Зеленски изјавио је да је разговарао са члановима парламента о правним и другим питањима у вези са могућношћу одржавања избора.
Он је позвао друге земље, укључујући САД, да не врше притисак по том питању.
"Уколико партнери, укључујући нашег кључног партнера у Вашингтону, говоре толико много и конкретно о изборима у Украјини, о изборима под ванредним стањем, онда морамо да пружимо правне одговоре Украјине на свако питање и поводом сваке сумње", рекао је Зеленски у вечерњем видео обраћању.
Он је додао да то није лако и да притисак по овом питању дефинитивно није оно што је потребно Украјини.
